YouTube-Star Mikayla Raines mit 29 Jahren verstorben

Die YouTube-Welt trauert um Mikayla Raines. Die 29-jährige Gründerin von "Save a Fox" hatte Millionen Abonnenten und rettete Hunderte Füchse aus Pelzfarmen. Raines beging Suizid. Ihr Ehemann will nun ihr Erbe fortsetzen.

Der YouTube-Star Mikayla Raines ist tot. Die Gründerin der Tierrettungsorganisation "Save a Fox" ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Ihr Ehemann Ethan bestätigte die tragische Nachricht , das er am Montag auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte. Raines beging demnach Suizid.

"Mikayla war wirklich die erstaunlichste und inspirierendste Person, die ich je gekannt habe", sagte Ethan mit gebrochener Stimme und unter Tränen. "Sie nicht hier zu haben, lässt alles leer erscheinen." Die junge Frau hinterlässt neben ihrem Ehemann auch die gemeinsame Tochter Freya, die regelmäßig in Raines' Social-Media-Beiträgen zu sehen war.

Eine Mission, die mit 20 Jahren begann

Mikayla Raines gründete ihre Organisation "Save a Fox" bereits 2017, als sie gerade einmal 20 Jahre alt war. Ihr Ziel war es, Füchse aus Pelzfarmen zu retten und ihnen ein dauerhaftes Zuhause zu geben. Was als kleines Projekt in Minnesota begann, entwickelte sich zu einer der bekanntesten Tierrettungsorganisationen im Internet. Durch ihre herzerwärmenden Videos, in denen sie das Leben der geretteten Füchse dokumentierte, gewann sie eine riesige Fangemeinde. Allein auf YouTube folgten ihr knapp 2,5 Millionen Menschen, mehr als 500.000 auf Instagram.

"Sie war von klein auf entschlossen, jede wache Stunde ihres Lebens darauf zu verwenden, Tieren zu helfen", erinnerte sich Ethan Raines. Er erklärte in seinem Statement, dass Raines im Autismus-Spektrum war, was ihr das Leben oft schwer machte, aber gleichzeitig ihre außergewöhnliche Hingabe zu Tieren ermöglichte. "Es erlaubte ihr, sich hyperfokussiert auf eine Sache zu konzentrieren, und das waren ganz offensichtlich die Tiere", sagte er.

Mikayla Raines litt laut ihrem Ehemann jedoch auch unter verschiedenen psychischen Belastungen, darunter Depressionen und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Besonders schmerzhaft war für sie demnach eine "Online-Mobbing-Kampagne", die sich gegen sie und ihre Organisation richtete. Diese Angriffe seien nicht nur von Fremden gekommen, sondern auch von ihr nahestehenden Menschen. Sie habe sich gefühlt, als habe sich die ganze Welt gegen sie gewandt.

Ehemann will Vermächtnis weiterleben lassen

Trotz seiner eigenen Trauer ist Ethan Raines entschlossen, das Lebenswerk seiner Frau fortzusetzen. "Ich werde Mikaylas Licht nicht erlöschen lassen", versprach er in dem Video. "Ich werde nicht zulassen, dass die Negativität gewinnt, und ich werde nicht zulassen, dass ihre Mission zusammenbricht."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111