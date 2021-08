YouTube-Star Dagi Bee wird erstmals Mama

Die YouTuberin Dagi Bee hat mit einem Video überraschend ihre Schwangerschaft verkündet. In dem Clip ist bereits ein deutliches Babybäuchlein zu sehen.

YouTuberin Dagi Bee (26) und ihr Ehemann Eugen Kazakov werden zum ersten Mal Eltern. Ihre Schwangerschaft hat die 26-Jährige in einem persönlichen, knapp . Der Clip zeigt zunächst einige private Momente des Paares, unter anderem bei der großen Hochzeit, die 2018 gefeiert wurde. Erst zum Ende des Videos werden Aufnahmen von Dagi Bee gezeigt, auf denen ein deutlicher Babybauch zu sehen ist. "Ein neues Leben", schreibt sie dazu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch ein emotionaler Moment, in dem die YouTuberin einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält, wurde mit einer Kamera festgehalten. Ehemann Eugen umarmt seine Frau immer wieder und legt seine Hände behutsam auf ihren Bauch. "Ein kleines Wunder", ist am Ende zu lesen, während im Hintergrund der Herzschlag ihres Babys zu hören ist. Der Geburtstermin oder das Geschlecht des Kindes sind bis jetzt nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Dagi Bee auch im TV bekannt

Dagi Bee hat fast vier Millionen YouTube-Abonnenten und mehr als sechs Millionen Instagram-Follower. Die 26-Jährige ist auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Sie hatte unter anderem bereits Auftritte in Shows wie "Grill den Henssler" und "Schlag den Star". Zudem hatte sie auch schon in mehreren Filmen Rollen, darunter in "Fack ju Göhte 2".