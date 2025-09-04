"You"-Star Penn Badgley: Seine eineiigen Zwillingssöhne sind da

Die eineiigen Zwillinge von Penn Badgley und Domino Kirke-Badgley sind auf der Welt. Diese freudige Nachricht enthüllte der "You"-Star geradezu beiläufig auf Instagram.

Doppelte Vaterfreuden bei Schauspieler Penn Badgley (38): Der Star aus Serien wie "You" und "Gossip Girl" hat dass er und Ehefrau Domino Kirke-Badgley (41) Eltern von zwei gesunden, eineiigen Zwillingssöhnen geworden sind. Die großartigen Neuigkeiten verriet er seinen Fans aber nur beiläufig, um ein Live-Event in New York City zu promoten.

"Ich unterbreche den Vaterschaftsurlaub meiner Zwillinge, um ein Live-Event im Symphony Space am 14. Oktober in New York City anzukündigen, bei dem wir die Veröffentlichung unseres Buches 'Crushmore' unterstützen. Darauf bin ich wirklich stolz", flüstert er in die Kamera. Der Grund dafür liegt auf der Hand - der Nachwuchs schlummert im selben Raum und soll tunlichst nicht geweckt werden. Als Beweis gewährte er einen kurzen Blick auf die "winzig kleinen Babyfüßchen".

Penn Badgley und Domino Kirke-Badgley sind bereits Eltern eines gemeinsamen Sohnes, der 2020 zur Welt kam. Für die Sängerin sind die Zwillinge jedoch bereits das dritte und das vierte Kind: Aus einer früheren Beziehung mit dem Musiker Morgan O'Kane brachte sie einen weiteren Sohn mit in die Ehe.

Eine besondere Herausforderung

Im Februar hatte das Ehepaar bekanntgegeben, dass es Zwillinge erwartet. "Babys Nummer drei und vier kommen im Sommer! Was für ein Plot Twist! Spontane Zwillinge sind einfach zauberhaft", schrieb Kirke-Badgley . Dazu teilte sie ein Foto aus einer Fotobox, das sie mit ihrer Familie und deutlich sichtbarem Babybauch zeigt. Das seit 2017 verheiratete Paar sei "überwältigt" und "voller Ehrfurcht".

Später enthüllte der Schauspieler dann noch, dass es sich "um eineiige Jungs" handelt und die Tatsache, bald vierfach männlichen Nachwuchs zu haben, eine besondere Herausforderung darstellt: "Es klingt vielleicht etwas kitschig, aber die Welt braucht mehr gute Männer. Und deshalb stehen wir unter dem Druck, sie gut zu erziehen", .