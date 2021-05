Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht verraten das Babygeschlecht

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht haben auf Instagram das Geschlecht ihres Babys verraten. Die werdende Mutter posierte dafür mit Luftballons vor der Kamera.

haben Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) das Geschlecht ihres Babys verraten. zeigen die Influencerin freudestrahlend mit Blumenkranz im Haar und rosafarbenen Luftballons in der Hand. Nicht nur die Farbe, sondern auch die Aufschrift eines Ballons ("It's a Girl") verraten es: Das Paar erwartet ein Mädchen.

Mitte August des vergangenen Jahres zeigten sich die Influencerin und Ex-"Bachelor"-Kandidatin und der Schauspieler, Sänger und Moderator turtelnd bei Instagram und machten damit ihre Beziehung öffentlich. Im Februar 2021 verkündeten sie die Schwangerschaft.

Ende April verriet Yeliz Koc, dass das Paar künftig nicht mehr in Berlin, sondern in Hannover leben wolle. "Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf unseren eigenen Garten. Ich freue mich darauf, Geld zur Seite zu legen und weniger Miete zu zahlen. Ich freue mich auf die großen Zimmer, die wir da haben", erklärte sie in einer Instagram Story. Nach "ein, zwei, drei Jahren" soll es aber wieder zurück nach Berlin gehen - "am liebsten in ein Haus."