"X-Men"-Star James McAvoy in Toronto von Unbekanntem attackiert

Schockmoment für James McAvoy: Der Schauspieler wurde in einer Bar in Toronto von einem Fremden attackiert. Er nahm den Vorfall offenbar gelassen.

Unangenehmer Zwischenfall für James McAvoy (46) Der "X-Men"-Star wurde am Montagabend in einer Bar in Toronto von einem fremden Mann ins Gesicht geschlagen. , befand sich der Schauspieler in der kanadischen Metropole, um beim Toronto International Film Festival sein Regiedebüt "California Schemin'" vorzustellen.

Unbekannter Betrunkener schlug plötzlich zu

Die Attacke ereignete sich demnach gegen 23:55 Uhr in der Bar Charlotte's Room. McAvoy saß dort in kleiner Runde mit den Produzenten seines Films, als ein stark alkoholisierter Gast, der gerade des Lokals verwiesen werden sollte, plötzlich zuschlug. "James saß mit dem Rücken zu ihm, der Mann kam vorbei und schlug ihn einfach", schilderte ein Insider gegenüber "People".

Der Schauspieler reagierte jedoch besonnen: Anstatt die Situation eskalieren zu lassen, versuchte McAvoy sofort zu deeskalieren, während andere Gäste und das Personal den Angreifer entfernten. Anschließend blieb der Schotte sogar noch in der Bar, unterhielt sich weiter mit den Gästen - und nahm den Vorfall mit Humor.

Sein Film feierte am Wochenende Premiere

McAvoy war zusammen mit Ehefrau Lisa Liberati (46) zum Festival angereist. Am 6. September feierte dort "California Schemin'" Weltpremiere. In dem Film, inspiriert von einer wahren Geschichte, geht es um zwei schottische Freunde, die sich als Amerikaner ausgeben, um Hip-Hop-Stars zu werden. Neben Newcomern wie Séamus McLean Ross und Samuel Bottomley sind auch Lucy Halliday und Rebekah Murrell zu sehen.

Es ist McAvoys erste Arbeit als Regisseur. Bekannt ist der gebürtige Schotte jedoch vor allem durch seine Schauspielrollen, etwa als junger Professor Charles Xavier in der "X-Men"-Reihe, in M. Night Shyamalans Psychothriller "Split" sowie in Erfolgsfilmen wie "Abbitte" oder der Comicverfilmung "Wanted".