Wyatt Russell und Meredith Hagner sind Eltern geworden

Die beiden Schauspieler Wyatt Russell und Meredith Hagner sind zum ersten Mal Eltern geworden. Der Sohn von Goldie Hawn und Kurt Russell und seine Frau haben einen Sohn bekommen.

Die Schauspieler Wyatt Russell (34, ) und Meredith Hagner (33) sind Eltern geworden. Dort teilte sie eine Aufnahme von einem "Vogue"-Shooting und erzählte dazu: "Kurze Zeit nach diesem Foto haben wir ein Baby bekommen!" Ihr frisch geborener Sohn, der zwei Wochen nach dem Fototermin zur Welt kam, höre auf den Namen Buddy Prine Russell.

Russell und Hagner lernten sich 2016 an einem Filmset kennen und lieben. Der Sohn von Goldie Hawn (75) und Kurt Russell (69) tritt damit in die Fußstapfen seiner Eltern, die sich 1983 ebenfalls bei Dreharbeiten ineinander verliebten. 2018 verlobten sich Russell und Hagner und heirateten im September 2019 in Goldie Hawns Anwesen in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Im November 2019 gab Russells Schwester Hudson via Instagram bekannt, dass die beiden ein Kind erwarten.

