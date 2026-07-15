Wut nach "Immer wieder sonntags"-Absetzung: Schlager-Star kritisiert Intendanten

Amigos-Sänger Bernd Ulrich hat sich zum umstrittenen "Immer wieder sonntags"-Aus geäußert. Der Schlager-Star zeigte wenig Verständnis für die Absetzung der ARD-Show.

Bernd Ulrich (rechts), hier zusammen mit seinem Bruder Karl-Heinz Ulrich, kann das "Immer wieder sonntags"-Aus nicht verstehen.

Seitdem im März bekannt wurde, dass die beliebte ARD-Schlagersendung "Immer wieder sonntags" nach mehr als 30 Jahren im September dieses Jahres abgesetzt wird, haben zahlreiche Stars der Branche die Entscheidung des Senders scharf kritisiert. Auch Bernd Ulrich stärkt Moderator Stefan Mross nun den Rücken.

"Ich weiß nicht, was sich diese ganzen Intendanten so denken. Es gibt immer mehr Reality-Shows und ich finde das schade", wurde der Amigos-Sänger im Gespräch mit "schlager.de" deutlich. Seine Band sei seit 20 Jahren jedes Jahr in der Show aufgetreten und habe dabei stets das enorme Interesse des Publikums erlebt.

"Die Hallen sind voll - auch die Arena in Rust - und der Bedarf ist doch da", ärgerte sich Bernd Ulrich weiter. Die Gage habe dabei für die Musiker nie im Mittelpunkt gestanden, schilderte der 75-Jährige: "Wir treten dort als Künstler auf, nicht für Geld, und das wollten wir auch nie."

Bernd Ulrich hat Die Amigos gemeinsam mit seinem Bruder Karl-Heinz Ulrich im Jahr 1970 gegründet. In den 2000er-Jahren feierte das Schlagerduo mit Hits wie "Ich geh' für dich durchs Feuer" große Erfolge. Anfang 2026 kündigte die Band an, ihre Karriere in den kommenden Jahren beenden zu wollen. Zuvor sollen allerdings noch zwei weitere Alben erscheinen.