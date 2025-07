Wrestling-Legende Hulk Hogan stirbt mit 71 Jahren

Der legendäre Wrestler Hulk Hogan ist tot, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Er ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Hulk Hogan (1953-2025) ist tot. Das berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend. Hogan, einer der wohl legendärsten Wrestler, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.

"Das WWE-Universum trauert um Hulk Hogan"

Der Manager Chris Volo , dass Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea hieß, in seinem Zuhause in Clearwater, im US-Bundesstaat Florida, im Kreise seiner Familie gestorben ist. Der Tod Hogans sei zudem ohne weitere Details von dem Promoter Eric Bischoff bestätigt worden.

Bei der WWE sei man traurig darüber, "zu erfahren, dass der WWE Hall of Famer Hulk Hogan verstorben ist. Als eine der bekanntesten Figuren der Popkultur verhalf Hogan der WWE in den 1980er-Jahren zu weltweiter Anerkennung. Die WWE spricht Hogans Familie, Freunden und Fans ihr Beileid aus", der Wrestling-Federation. "Das WWE-Universum trauert um Hulk Hogan. Der WWE Hall of Famer ist im Alter von 71 Jahren verstorben", lautet auch ein Beitrag von WWE Deutschland .

Das hatte als erstes berichtet. Demnach seien Sanitäter am frühen Donnerstagmorgen zum Zuhause Hogans gerufen worden. In einem Notruf sei die Rede von einem Herzstillstand gewesen. Eine offizielle Bestätigung hierzu gibt es bisher nicht.

Hulk Hogan kam in den 1970ern zum professionellen Wrestling und gilt heute als einer der Wegbereiter für die Popularität des Sports. Er ist wohl einer der bekanntesten und erfolgreichsten Wrestler, die es bisher gegeben hat. Daneben war Hogan unter anderem auch als Schauspieler tätig. Er hatte beispielsweise die Hauptrolle in der 90er-Serie "Thunder in Paradise".