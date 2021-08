Wow-Auftritt! Jennifer Hudson im lila Paillettenkleid

Oscarpreisträgerin Jennifer Hudson war in ihrem lila Paillettenkleid der Hingucker bei der Premiere des Kinofilms "Respect" am Sonntag in Los Angeles.

In ihrem lila Paillettenkleid überstrahlte Oscarpreisträgerin Jennifer Hudson (39) bei der Premiere des Aretha-Franklin-Biopics "Respect" am Sonntag im Regency Village Theatre in Los Angeles alle anderen auf dem roten Teppich.

Zu der trägerlosen Dolce & Gabbana-Kreation mit langer Paillettenschleppe und hohem Beinschlitz, , kombinierte die in Chicago geborene Künstlerin glitzernde Christian-Louboutin-Pumps in Silber. Friseurin Kiyah Wright frisierte das Haar der "Cats"-Darstellerin mit Seitenscheitel nach hinten und befestigte einen bodenlangen Chiffonschleier an ihrem Dutt.

Make-up Artist Adam Burrell betonte Hudsons natürliche Schönheit und brachte ihre braunen Augen mit verlängerten Wimpern und Eyeliner zur Geltung, wie auch zu sehen ist.

"Respect" startet im Dezember

Die autorisierte Filmbiografie "Respect" mit Jennifer Hudson als Queen of Soul Aretha Franklin (1942-2018) startet in Deutschland am 2. Dezember in den Kinos.