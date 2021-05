"Wonder Woman" Gal Gadot: Konflikt in Israel bricht ihr das Herz

Der derzeitige Konflikt in Israel bricht Gal Gadot "das Herz". Sie "bete für bessere Tage" in ihrer Heimat, schrieb der Star auf Instagram.

Der eskalierende Konflikt in ihrer Heimat Israel bricht Gal Gadot (36, "Wonder Woman") das Herz. teilte sie am Mittwoch (12. Mai) eine besorgte und versöhnende Botschaft mit ihren Followern. "Ich bete für bessere Tage", schrieb die schwangere Schauspielerin.

"Mein Land befindet sich im Krieg"

"Mein Land befindet sich im Krieg", ist auf Gadots Account in weißer Schrift auf schwarzem Untergrund zu lesen. "Ich sorge mich um meine Familie [und] meine Freunde. Ich sorge mich um meine Landsleute." Den erneut aufkeimenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern bezeichnete die 36-Jährige als "teuflischen Kreislauf, der bereits viel zu lange" andauere. Das Heilige Land verdiene "es, als freie und sichere Nation" zu bestehen, ebenso wie "unsere Nachbarn", schrieb der Hollywood-Star versöhnlich.

Gadot, die derzeit gemeinsam mit Ehemann Yaron Versano (46) ihr drittes Kind erwartet, erklärte, "für die Opfer und ihre Familien" zu beten - und dafür, dass "diese unvorstellbare Feindschaft endet". "Ich bete dafür, dass unsere Anführer eine Lösung finden, damit wir Seite an Seite in Frieden leben können."

Gal Gadot diente im israelischen Militär

Die "Wonder Woman"-Darstellerin, die 2004 zur Miss Israel gekürt wurde, kam 1985 in der israelischen Stadt Petach Tikwa zur Welt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Los Angeles. Bevor ihre Karriere an Fahrt aufnahm, diente sie zwei Jahre lang im israelischen Militär.