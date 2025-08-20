Wolke Hegenbarth verrät: So lange ist sie wirklich schon verheiratet

Monatelang hieß es, Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid hätten erst vor Kurzem geheiratet. Doch die Schauspielerin räumt jetzt mit den Spekulationen auf: Die standesamtliche Trauung liegt bereits Jahre zurück - und fand während ihrer Schwangerschaft statt.

Wolke Hegenbarth (45) und Oliver Vaid (39) sollen "vor einigen Monaten" standesamtlich geheiratet haben. Ein hartnäckiges Gerücht, das die Schauspielerin und ihr Partner nun endgültig aus der Welt schaffen. Im Interview mit dem Magazin "Gala" verraten sie die überraschende Wahrheit: Die Hochzeit fand bereits vor sechs Jahren im August 2019 in Berlin statt.

"Es ist schon vor sechs Jahren geschehen, vor Avis Geburt. Einfach weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird", erklärt Oliver Vaid, der als Sales Director arbeitet. "Es ist diese altmodische, romantische Vorstellung, dass wir dann offiziell eine Familie sind."

Hochzeit im neunten Monat

Die Umstände der Trauung waren eher ungewöhnlich. Wolke Hegenbarth war bereits hochschwanger, als sich das Paar vor auf dem Standesbeamten in Berlin das Jawort gab. "Zehn Tage später kam Avi, drei Wochen zu früh. Wir haben es gerade noch so geschafft", lacht die beliebte Schauspielerin heute über die Timing-Herausforderung.

Das Paar entschied sich bewusst für Diskretion. Keine Trauzeugen, keine Freunde waren bei der standesamtlichen Zeremonie dabei, "nur der allerengste Familienkreis". Sie haben auch keine Ringe ausgetauscht. Der Grund: "Unsere eigentliche Hochzeit wollten wir später in Indien feiern. Deshalb haben wir zunächst auch so gut wie niemandem davon erzählt", verrät Oliver Vaid die Gedanken hinter der Geheimhaltung.

Die Hochzeitsfotos, die das Paar dem Magazin zur Verfügung stellte, zeigen sie in einem lockeren blasslila Sommerkleid mit Blütenkranz und weißem Schleier im Haar sowie ihn in weißer Hose und weiß-schwarz-kariertem Sakko. Nach der Trauung ging es auf eine Bootstour auf die Spree. An Bord schnitten sie traditionell eine Hochzeitstorte an. "Salted Caramel Buttercreme - ein absoluter Oberkracher", schwärmt Hegenbarth noch heute.

Ein Schicksalsschlag und Corona durchkreuzten die Pläne

Die große Feier in Indien, der Heimat von Vaids Vater, sollte das eigentliche Highlight werden - doch dann kam alles anders. Anfang 2020 sei "völlig überraschend" ihr Hochzeitsplaner in Indien, ein Freund von Vaids Vater, gestorben. "Das hat uns schwer getroffen, sowohl emotional als auch organisatorisch", erinnert er sich im Doppelinterview. Geplant war 100 Freunde und Verwandte aus Deutschland und mindestens nochmal so viele indische Verwandte einzuladen.

Dann sei auch noch Corona dazwischengekommen "und schließlich auch das Leben", wie das Paar rückblickend feststellt. Die Pandemie machte internationale Reisen und große Feiern unmöglich, später sorgte der Alltag mit kleinem Kind für weitere Verzögerungen. "Das hat uns erst mal aufgeben lassen", sagt er.

Ganz aufgegeben haben Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid, die seit zehn Jahren liiert sind, ihren Traum von der indischen Hochzeit jedoch nicht. Sie planen weiterhin die große Feier, auch wenn sie sich Zeit lassen wollen: "Vor 2027 wird es mit Sicherheit nichts", stellen sie realistisch fest.