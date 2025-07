Wolfgang Grupp im Krankenhaus: Sorge um den Ex-Trigema-Chef

Er ist einer der bekanntesten Kaufleute Deutschlands: Wolfgang Grupp, der bis Ende 2023 das Familienunternehmen Trigema leitete, liegt im Krankenhaus. Das hat eine Pressesprecherin bestätigt.

Am 14. Mai war Wolfgang Grupp noch in der Sendung von Sandra Maischberger zu Gast.

Sorge um den bekannten Unternehmer Wolfgang Grupp (83): Wie verschiedene Medien berichten, wurde der langjährige Trigema-Chef in ein Krankenhaus gebracht.

"Es geht ihm altersentsprechend gut"

Der zitierte eine Unternehmens-Pressesprecherin mit den Worten: "Wolfgang Grupp Senior befindet sich derzeit im Krankenhaus. Es geht ihm altersentsprechend gut." Die Polizei bestätigte einen Rettungseinsatz in Grupps Heimatort Burladingen (Baden-Württemberg). Ein verletzter Mensch sei aus einer Privatwohnung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren, wo auch Trigema seinen Firmensitz hat. Sein Großvater gründete die Firma, die er 1969 übernahm und zu einem der bekanntesten deutschen Textil- und Bekleidungshersteller machte. Dank vieler öffentlicher Aufritte und seiner klaren Meinung wurde auch Grupp selbst einer der bekanntesten Kaufleute des Landes. Im September 2023 kündigte er an, zum Jahresende Trigema seinen Kindern Bonita und Wolfgang junior sowie seiner Ehefrau zu übergeben.

Für den Unternehmer mit Leib und Seele war das wohl kein einfacher Schritt, wie er vor Kurzem auch von Tim Gabel erzählte. Auf seine Zeit als Chef blickte er mit den Worten zurück: "Wenn man meine Mitarbeiter fragen würde, wie zufrieden sie mit mir waren, glaube ich nicht, dass ich ein negatives Echo bekäme. Und das ist doch schön."