Wolfgang Grupp: Das ist der Grund für seinen Klinikaufenthalt

Mit einem Schreiben an die Belegschaft macht Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp öffentlich, dass er unter Altersdepressionen leidet und versucht hat, Suizid zu begehen. Er würde es "gerne ungeschehen machen".

Wolfgang Grupp (83), der ehemalige Chef des alteingesessenen deutschen Bekleidungsherstellers Trigema, hat bekannt gegeben, dass er unter Altersdepressionen leidet. Nach Sorge um den Unternehmer wird außerdem öffentlich, dass er einen Suizidversuch begangen hat.

Grupp würde alles "gerne ungeschehen machen"

Nach mehreren Tagen in einem Krankenhaus habe sich Grupp mit einem Brief an seine ehemalige Belegschaft gewandt, . Der Tageszeitung liege das Schreiben vor. Man veröffentliche es mit ausdrücklicher Zustimmung des ehemaligen Unternehmers, denn dem Bericht zufolge wolle Grupp ein Bewusstsein dafür schaffen, dass bei Erkrankungen wie Altersdepressionen nicht weggesehen werde.

"Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen", berichtet Grupp demnach in dem Brief. Man mache sich etwa Gedanken, "ob man überhaupt noch gebraucht wird". Deshalb habe er versucht, Suizid zu begehen. "Ich bedauere sehr, was geschehen ist und würde es gerne ungeschehen machen", schreibe Grupp zudem.

Wolfgang Grupp scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut". Es könne allerdings "etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin", heiße es in dem Schreiben weiter. Zudem bedanke sich Grupp bei den Ärzten sowie Pflege- und Rettungskräften, die sich um ihn kümmern.

Wolfgang Grupps "großer Dank" gilt der Familie

Am 7. Juli war von unterschiedlichen Medien berichtet worden, dass Grupp in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren, wo auch Trigema seinen Firmensitz hat. Sein Großvater gründete die Firma, die er 1969 übernahm und zu einem der bekanntesten deutschen Textil- und Bekleidungshersteller machte. Im Jahr 2023 kündigte er an, zum Jahreswechsel Trigema seinen Kindern Bonita und Wolfgang junior sowie seiner Ehefrau Elisabeth zu übergeben.

In dem Schreiben heiße es nun: "Mein großer Dank gilt meiner Frau Elisabeth und meinen Kindern Bonita und Wolfgang, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Trigema." Sein Sohn und seine Tochter sollten sich jetzt darauf konzentrieren können, Trigema "in eine erfolgreiche und sichere Zukunft" zu führen. "Ich bin sehr stolz auf meine Frau und meine Kinder."

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111