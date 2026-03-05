Wo Mario Daser angeschossen wurde: Restaurant in Brand gesteckt

Ein Vorfall sorgt in Belgrad für Aufsehen: Ein bekanntes Restaurant im Stadtteil Palilula ist in der Nacht in Brand gesetzt worden. Brisant: Genau in diesem Lokal wurde vor rund einem Jahr der deutsche Boxer und Multimillionär Mario Daser (36) angeschossen.

Nach ersten Informationen der serbischen Behörden brach das Feuer kurz nach Mitternacht am Mittwoch aus. Vieles deutet auf Brandstiftung hin, berichtet das serbische Newsportal "Kurir". Überwachungskameras sollen einen bislang unbekannten Mann zeigen, der sich dem Gebäude nähert, eine brennbare Flüssigkeit verteilt und das Restaurant anzündet. Anschließend flüchtete der Täter.

Ermittlungen laufen: Wer steckt hinter der Brandstiftung?

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergreifen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden – große Teile der Einrichtung und des Inventars wurden zerstört.

Die Staatsanwaltschaft in Belgrad hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sichert Beweise und versucht, den Mann auf den Videoaufnahmen zu identifizieren. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Vergangenheit des Lokals: Das Restaurant geriet bereits im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen, als dort Schüsse auf deinen prominenten Deutschen fielen.

Mario Daser vor einem Jahr in Belgrad angeschossen

Am frühen Morgen des 21. Februar 2025 kam es vor dem Restaurant zu einer Schießerei. Dabei wurde der deutsche Profiboxer Mario Daser ins Bein getroffen. Ein Begleiter des Sportlers erlitt Verletzungen am Hals und am Arm.

Mario Daser ist nach seiner Schussverletzung wieder in Form. © privat

Blutspuren vor dem Lokal zeugten damals von der Gewalt der Attacke. Mehrere Operationen folgten. Daser konnte monatelang nicht trainieren und verlor wegen der Verletzung viel Körpergewicht. Mittlerweile ist Daser wieder zurück und stemmt derzeit wieder 180 Kilo. Daser bestritt in seiner Karriere 14 Profikämpfe – und gewann sie alle.

Brand in Lokal in Serbien: Zufall oder Zusammenhang mit Boxer Mario Daser?

Seit Jahren hält sich Daser immer wieder in Belgrad auf. Dass ausgerechnet das Restaurant, vor dem der Boxer einst angeschossen wurde, nun Ziel einer Brandstiftung geworden ist, sorgt daher für Spekulationen. Ob zwischen der damaligen Schießerei, dem Lokal und dem jetzigen Feuer ein Zusammenhang besteht, ist bislang völlig offen.