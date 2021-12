Wo ist Kim Kardashian? Pete Davidson alleine auf dem roten Teppich

Pete Davidson sorgte bei den "Kennedy Center Honors" für Aufsehen - allerdings nicht mit seiner angeblich neuen Freundin an seiner Seite.

Pete Davidson bei den "Kennedy Center Honors" in Washington.

Pete Davidsons (28) Gang über den roten Teppich bei den "Kennedy Center Honors" in Washington ist bereits im Vorfeld mit Spannung erwartet worden. Fans hatten auf die Bestätigung seiner angeblich neuen Beziehung gehofft. Schließlich wurde der Comedian in den vergangenen Wochen vermehrt an der Seite von Kim Kardashian (41) gesichtet... Doch der 28-Jährige erschien alleine und sorgte stattdessen mit seinem Outfit für Aufsehen.

Stilsicher

Oversize-Hoodies, auffällige Prints und angesagte Sneakers - so kennt man Pete Davidson. Bei den "Kennedy Center Honors" zeigte sich der 28-Jährige nun ungewohnt klassisch: Im schwarzen Smoking, weißen Hemd mit Fliege, Lackschnürschuhen und passendem dunklen Nagellack bewies er Modegespür - und lenkte gekonnt von der Frage der Fragen ab: Was läuft da mit Kim Kardashian?

Die Gerüchteküche brodelt weiter

Seit er in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite des Reality-Stars gesehen worden ist, häufen sich die Gerüchte um eine mögliche Beziehung. Eine offizielle Bestätigung der beiden gibt es bisher nicht. Mitte November veröffentlichte die "Daily Mail" jedoch Bereits Ende Oktober lagen dem "People"-Magazin vor.