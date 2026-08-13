WM-Erfolg für Raphael Netz: Markus Söder feiert Freund seiner Tochter

Die deutsche Dressur-Equipe holt bei der Heim-WM in Aachen Gold, mittendrin Raphael Netz. Das gibt Anlass zur Freude für Markus Söder: Er feiert den Lebenspartner seiner Tochter Selina.

Markus Söder (59) hat den WM-Titel der deutschen Dressur-Mannschaft gefeiert - und zwar auch aus persönlichen Gründen. Bayerns Ministerpräsident lobte die Goldmedaille der Equipe bei der Heim-WM . Im Sattel saß auch Raphael Netz (27), der Freund seiner Tochter Selina (26).

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"Spannung pur: Gold für unsere Dressur-Mannschaft bei der Heim-WM in Aachen", schrieb Söder zu zwei Fotos. Auf einem posiert das frisch gekürte Weltmeister-Quartett, auf dem anderen strahlen er selbst, seine Ehefrau Karin, die gemeinsame Tochter und deren Partner in Tracht in die Kamera.

Söder gratuliert dem "Lebenspartner meiner Tochter"

"Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team: die legendäre Isabell Werth, Frederic Wandres, Katharina Hemmer und Raphael Netz. Besonders mitgefiebert habe ich natürlich bei Raphaels WM-Debüt. Gleich sein erster Auftritt mit Camelot war ein starker Auftakt", lobte Söder weiter. Damit hat der Sieg für ihn auch etwas Persönliches: "Raphael ist der Lebenspartner meiner Tochter Selina. Beide leben und arbeiten zusammen für den Reitsport. Mein großer persönlicher Respekt für diese Leistung in so jungen Jahren."

Für Netz war Aachen die erste WM seiner Karriere. Am Dienstag kam er mit seinem Wallach Camelot auf starke 73,338 Prozent. In die deutsche Top-3-Teamwertung ging sein Ergebnis am Ende nicht ein, jubeln konnte er trotzdem. "Ich habe natürlich schon gemerkt, dass wir sehr herzlich willkommen geheißen wurden vom deutschen Publikum", sagte Netz . "Das hat uns auf den Sandplatz getragen, über den heiligen Rasen."

Netz wurde bereits mit 17 Jahren Bereiter für Vierfach-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Weil deren Pferd, Nachwuchshoffnung Diallo, im Januar völlig unerwartet starb, wurde ein Platz in der Equipe frei.

Kennenlernen auf dem Turnierplatz

Selina Söder, die mit der Mannschaft U25-Europameisterin wurde, und Raphael Netz sind sich schon als Kinder auf Reitturnieren begegnet. "Einen ganz bestimmten Moment gab es eigentlich nicht. Es war eher ein schleichender Prozess. Irgendwann war uns beiden einfach klar, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen möchten", erzählte die 26-Jährige Anfang August über den Beginn ihrer Liebe. Ihr Partner war da schneller: "Als ich Selina gesehen habe, hatte ich direkt das Gefühl: Das ist meine."

Und die erste Begegnung mit dem Vater? "Ein gewisser Respekt war selbstverständlich da", räumte Netz ein. Bei Gesprächen am Familientisch über Science-Fiction-Klassiker wie "Star Wars" oder "Star Trek" sei das Eis aber gebrochen.

Auch beruflich sind Söder und Netz inzwischen verschmolzen. Seit 2024 führen sie auf Gut Weiglschwaig bei Moosburg an der Isar den Ausbildungsstall Netz Equestrian und bilden dort Dressurpferde bis zum Grand Prix aus. "Die Pferde sind unsere Leidenschaft", sagte sie dem Blatt. "Ich denke, niemand anderes würde es wahrscheinlich mit uns aushalten." Der gemeinsame Traum heißt Olympia 2028 in Los Angeles.