Witwer von Halyna Hutchins meldet sich erstmals auf Instagram

Nach dem tragischen Unfall am Set des Films "Rust" hat sich der Witwer der verstorbenen Kamerafrau Halyna Hutchins erstmals auf Instagram gemeldet. "Wir vermissen dich, Halyna", schrieb Matthew Hutchins auf der Plattform.

© Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks

Kamerafrau Halyna Hutchins kam bei einem tragischen Unfall am Set des Films "Rust" ums Leben.

Der Witwer der bei Dreharbeiten getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) hat sich erstmals bei Instagram zu Wort gemeldet. von sich, seiner Frau und dem neunjährigen Sohn Andros. Dazu schrieb er lediglich: "Wir vermissen dich, Halyna!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf den Post folgten zahlreiche Kondolationen in der Kommentarspalte. "Dieser Post ist wunderschön und sagt alles. Sie war so schlau, talentiert, freundlich, selbstbewusst und unglaublich mutig", schreibt ein Nutzer. "Ich bin noch immer geschockt und sprachlos und dein Verlust tut mir so leid."

Zuvor hatte sich Matthew Hutchins bereits : "Ich glaube, es gibt keine Worte, die diese Situation beschreiben können", sagte er. "Ich schätze es sehr, dass alle so mitfühlend sind."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Habe mit Alec Baldwin gesprochen"

Halyna Hutchins war am Donnerstag (21. Oktober) bei einem tragischen Unfall am Set des Western-Films "Rust" ums Leben gekommen: Hauptdarsteller und Produzent des Films, Alec Baldwin (63), erschoss die Kamerafrau versehentlich mit einer Waffe, die ihm von einem Regieassistenten als sicher übergeben wurde. : "Ich habe mit Alec Baldwin gesprochen. Er unterstützt mich sehr."