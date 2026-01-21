Witwe von Jopie Heesters spricht über den Tod: "Habe Angst" 

2011 musste sich Simone Rethel von ihrem Ehemann Jopie Heesters (†108) verabschieden. Die Schauspielerin und der legendäre Künstler waren 18 Jahre lang verheiratet. Wie denkt die heute 76-Jährige über ihr eigenes Ableben?

Im Alter von 108 Jahren schloss Schauspieler und Sänger Jopie Heesters an Heiligabend 2011 für immer seine Augen. Zurück blieben seine beiden Kinder Nicole und Wiesje sowie Ehefrau Simone Rethel. Die Schauspielerin und ihr Ehemann kamen zusammen, als er bereits 82 Jahre alt war. Trotz des hohen Alters wollten die beiden den Tod nicht zu ihrem ständigen Begleiter machen und genossen ihr Leben in vollen Zügen. Auch heute, mit 76 Jahren, will sich Rethel keine Gedanken über das Ableben machen.

Simone Rethel: "Macht mich nur traurig"

"Jopie und ich haben bewusst den Tod verdrängt", erklärt die Schauspielerin im Interview mit dem Blatt "Freizeit Vergnügen". Bereits zu Lebzeiten ihres Mannes habe es viele Fragen zum Tod gegeben. Die Standardantwort der beiden lautete meist: "Nein, wir denken nicht darüber nach." So seien sie "26 Jahre glücklich gewesen", meint Rethel.

Nachdem Jopie Heesters gestorben war, änderte Simone Rethel ihre Einstellung dazu nicht. Sie wolle sich auch heute nicht damit beschäftigen, da es sie "nur traurig" mache. "Ich habe nie vor meinem Tod Angst gehabt, ich habe Angst, Menschen die ich gerne habe, zu verlieren." Sie sei niemand, der vorsorgt, betont die 76-Jährige. "Es kommt sowieso immer anders, als man denkt."

Simone Rethel war mit Jopie Heesters von 1992 bis zu seinem Tod 2011 verheiratet. © BrauerPhotos/Neugebauer

Trotz Flirts: "Kein Mann kann Jopie ersetzen"

Und wie schaut es in Sachen Liebe aus? Die Schauspielerin hat nach dem Tod ihres Mannes keinen neuen Partner an ihrer Seite präsentiert. Früher ging sie gerne auf Tuchfühlung: "Es waren Filmpartner, Regisseure und Intendanten dabei. Ich war sehr schnell entflammbar." Und heute? "Ich flirte nach wie vor gerne, aber kein Mann kann Jopie ersetzen."