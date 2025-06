Witwe versteigert Mercedes von Bernd Eichinger: Deutscher Promi-Moderator schlägt zu – die Fotos

Der berühmte Mercedes-Benz 300 SEL hat einen neuen Besitzer. Bernd Eichingers Witwe Katja hat den Oldtimer zugunsten einer Münchner Jugendhilfeeinrichtung versteigert. Die deutsche Filmproduzenten-Legende fuhr das Auto bis zu seinem Tod im Jahr 2011 in Los Angeles. Für über 29.000 Euro ging der Wagen nun an Moderator Jörg Pilawa.

© Artists for Kids, Lea Gietl

Das Auto einer deutschen Film-Legende wechselt den Besitzer: Der beliebte TV-Moderator Jörg Pilawa hat bei einer eBay-Auktion zugeschlagen und den legendären Mercedes-Benz 300 SEL von Produzent Bernd Eichinger ersteigert. Das Höchstgebot lag bei 29.139 Euro. Der Erlös geht komplett an die von Eichinger ins Leben gerufene Jugendhilfeorganisation "Artists for Kids" in München.

Katja Eichinger trennt sich schweren Herzens vom Auto ihres Mannes

Die Initiative zur Versteigerung kam von Katja Eichinger, Autorin und Witwe des 2011 verstorbenen Filmproduzenten ("Der Untergang", "Das Parfum", "Die unendliche Geschichte"). Sie wollte mit der Aktion nicht nur Platz in der Garage schaffen, sondern vor allem etwas Gutes tun: "Es fällt mir schwer, mich von dem Wagen zu trennen, denn ich verbinde damit viele Erinnerungen. Aber ich freue mich, dass er in so gute Hände kommt und wir durch den Verkauf etwas Gutes bezwecken konnten."

Jörg Pilawa ersteigert Bernd Eichingers Mercedes bei eBay

Der Mercedes – ein 1990 in Los Angeles gekaufter, gepflegter 300 SEL mit 80.000 Kilometern – war für Eichinger mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. "Anderthalb Tonnen deutsche Kinogeschichte", sagt Katja Eichinger. Regiegrößen wie Tom Tykwer und Oliver Hirschbiegel sollen regelmäßig auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Nach Eichingers Tod wurde der Wagen nach München überführt, für den deutschen Straßenverkehr umgerüstet – und sogar in Katja Eichingers Biografie "BE" erwähnt.

Moderator Jörg Pilawa in seinem neuen Gefährt. Der Mercedes wurde von Los Angeles nach München gebracht. © Artists for Kids, Lea Gietl

Jörg Pilawa: Ein Zeichen für Bernds Erbe und soziale Verantwortung

Nun wechselt der Mercedes die Garage. Jörg Pilawa, der Bernd Eichinger 2009 in seiner Show "Star Quiz" kennenlernte, ist begeistert: "Erst einmal ist es natürlich eine Hommage an Bernd Eichinger, weil ich ihn einen großartigen Menschen fand, der eine wahnsinnige Ausstrahlung hatte. Zum anderen finde ich die Idee von Bernd großartig, seine Popularität dafür zu nutzen, etwas Gutes für Kinder und Jugendliche zu tun, die nicht das Glück hatten, auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden zu sein."

Auktionserlös von 29.139 Euro geht an "Artists for Kids"

gegründet von Bernd Eichinger, setzt sich seit Jahren für kreative Jugendhilfe ein – von Schulprojekten bis zu Notfallhilfen. Geschäftsführer Thomas Beck zeigt sich gerührt: "Es ist wirklich der Wahnsinn, welche Geschichten das Leben schreibt. Genau das ist die Grundidee von Artists for Kids, bekannte Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen engagieren sich für Kinder und Jugendliche in Krisen- und Notsituationen!"