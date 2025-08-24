Witwe teilt Erinnerungen an Christoph Daum

Am ersten Todestag von Fußballlegende Christoph Daum öffnet seine Witwe Angelica ihr Herz. Mit bewegenden privaten Fotos und einer handgeschriebenen Liebeskarte erinnert sie an ihre gemeinsamen Jahre mit dem verstorbenen Trainer.

Ein Jahr ist vergangen, seit die deutsche Fußballwelt einen ihrer charismatischsten Trainer verloren hat. Am 24. August 2024 erlag Christoph Daum im Alter von 70 Jahren seinem Kampf gegen den Lungenkrebs. An diesem schmerzvollen Jahrestag gewährt seine Ehefrau der Öffentlichkeit einen intimen Einblick in ihre Liebe.

Mit einer Sammlung privater Fotografien, , erzählt die Witwe auch von ihrer Ehe. Die Bilder zeigen das Ehepaar in glücklichen Momenten - strahlende Gesichter auf gemeinsamen Reisen, vertraute Augenblicke fernab der Öffentlichkeit. Es sind Aufnahmen, die Christoph Daum nicht als gefürchteten Taktikfuchs zeigen, sondern als liebenden Ehemann und Familienvater.

Handgeschriebene Karte

Besonders berührend wirkt eine handgeschriebene Karte, die Angelica Camm-Daum am Todestag ihres Mannes ebenfalls veröffentlichte. Dort steht: "Sollte ich dir heute noch nicht gesagt haben, wie sehr ich dich liebe und mich nach dir sehne - so habe ich einen unverzeihlichen Fehler gemacht." Die Botschaft endet mit einem Versprechen, das weit über das irdische Leben hinausweist: "Egal was - wie passiert bis ans Ende aller Tage und viel, viel länger!" Die Zeilen sind geschmückt mit einem gemalten Herzen und den Initialen "AD und CD".

Angelica und Christoph Daum führten seit dem Jahr 2000 eine Beziehung. Gemeinsam bekamen sie eine Tochter und einen Sohn. Den Höhepunkt ihrer Verbindung markierte die spektakuläre Hochzeit 2007 im Mittelkreis des Rhein-Energie-Stadions des 1. FC Köln.

Gemeinsame Jahre zwischen Glück und Kampf

Die letzten Jahre ihrer Ehe waren von Christoph Daums schwerer Erkrankung überschattet. Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass der ehemalige Bundestrainer an Lungenkrebs erkrankt war. Im August 2024 verlor er den Kampf gegen die Krankheit schließlich.