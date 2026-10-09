Witwe mit Asche von Hardy Krüger (†) untergetaucht: Sohn reist in die USA

Weltstar Hardy Krüger verstarb 2022 in seiner Wahlheimat Kalifornien. Sein Sohn Hardy Krüger jr. weiß bis heute nicht, wo die Schauspiellegende ihre letzte Ruhe fand. Witwe Anita hüllt sich in Schweigen – weshalb Krüger jr. sich nun auf emotionale Suche begibt.

Die Ungewissheit frisst Hardy Krüger jr. (58) auf. Der Spross von Hardy Krüger (†93) weiß nicht, wo die Schauspiellegende ihre letzte Ruhe gefunden hat. Witwe Anita Park, eine US-Amerikanerin, will diese Info nicht preisgeben. Jetzt will der 58-Jährige auf eigene Faust handeln – und auf die Suche gehen.

Hardy Krüger jr. verzweifelt: "Es kann doch nicht sein"

"Ich reise nach Amerika, um meinen Vater zu finden", verrät Hardy Krüger jr. der Zeitschrift "Neue Post". Er wisse nicht, wo sich die Urne seines verstorbenen Vaters befindet und beschreibt die Situation als sehr belastend: "Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch einfach so verschwindet. Meine Frau und ich werden deshalb nach Amerika reisen und versuchen, die Dinge vor Ort in Erfahrung zu bringen."

Denn die möglichen Quellen hüllen sich bislang in Schweigen. "Von der Familie meines Vaters beziehungsweise von seiner Frau bekommen wir keine Informationen. Sie ist verschwunden, niemand erreicht sie", bedauert Hardy Krüger jr. "Wir möchten Gewissheit. Das sind wir auch meinem Vater schuldig. Er hat sein ganzes Leben lang tolle Filme gemacht, Bücher geschrieben, es kann nicht sein, dass er einfach so vergessen wird."

Hardy Krüger jr. mit seinem Vater und dessen Ehefrau Anita Park. Die Witwe ist inzwischen für Krüger jr. nicht mehr zu erreichen, obwohl er viele Fragen hat. © imago/suedraumfoto

Hardy Krüger jr. voller Entschlossenheit: "Wird Zeit, selbst Antworten zu finden"

Der Schauspieler setzt große Hoffnungen darauf, in den USA fündig zu werden: "Ja, wenn wir am letzten bekannten Wohnort anfangen und mit Nachbarn sprechen, erfahren wir bestimmt mehr. Ich habe gute Kontakte in Los Angeles. Außerdem bekommen wir bestimmte Auskünfte von Behörden nur persönlich."

Hardy Krüger jr. kann sich bei der dramatischen Suche voll auf seine Ehefrau Alice verlassen. © imago/Bobo

Über seine Stiefmutter Anita Park sagt Hardy Krüger jr.: "Wir haben bisher respektiert, dass seine Witwe trauert. Sie hatte uns gebeten, ihr Zeit zu geben, und gesagt, dass sie sich melden würde. Das ist aber nicht passiert." Aus diesem Grund wolle er die Suche in eigene Hände nehmen. "Nun wird es Zeit, selbst Antworten zu finden", so Hardy Krüger jr. entschlossen.

Vater und Sohn hatten seit 2016 keinen persönlichen Kontakt

Der persönliche Kontakt zwischen Hardy Krüger und seinem Sohn war ab 2016 abgebrochen. Im Juni 2020 sagte Hardy Krüger jr. der Abendzeitung, dass er seinen Vater seit vier Jahren weder gesehen noch mit ihm telefoniert habe. Auf E-Mails zu Weihnachten, Ostern, Geburtstagen und besonderen Ereignissen habe er nie eine Antwort seines Vaters bekommen.

Hardy Krüger jr. verlor 2022 seinen Vater, den Weltstar Hardy Krüger. © imago/Breuel-Bild

Und auch während seiner Dschungelcamp-Teilnahme im Januar 2026 thematisierte er die dramatische Familiengeschichte. Bis heute kennt Hardy Krüger jr. die genaue Todesursache seines Vaters nicht. Der Weltstar starb im Januar 2022 in Palm Springs. Über die Umstände sagte sein Sohn: "Ich weiß nur, dass Rettungsdienst und Feuerwehr da waren."

Hardy Krüger jr. und seine Schwester Malaika stammen aus der zweiten Ehe der Schauspiellegende Hardy Krüger. In dritter Ehe war der Kino-Star mit der US-amerikanischen Fotografin und Autorin Anita Park verheiratet. Die Ehe bestand 44 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 2022.