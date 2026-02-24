Wittelsbacher freuen sich über Geburt von Prinz Xaver: "Familienglück perfekt"

Die Wittelsbacher Familie ist wieder gewachsen. Wie das Haus Bayern mitteilt, kam bereits im Januar der kleine Prinz Xaver auf die Welt. Die glücklichen Eltern Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana freuen sich in der AZ über die Geburt ihres Sohnes.

Bayern hat einen neuen Prinzen. Nicht wortwörtlich, denn die Adelsprivilegien wurden in Deutschland bereits 1919 abgeschafft. Dennoch tragen die Wittelsbacher noch immer Titel – neue Familienmitglieder werden innerhalb der Familie zu Prinzen und Prinzessinnen.

Xaver von Bayern: Wittelsbacher zeigen neuen Mini-Prinz

Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana von Bayern haben einen Sohn bekommen. Das Haus Bayern teilt via Instagram mit: "Mit großer Freude gibt das Haus Wittelsbach die Geburt von Prinz Xaver bekannt, dem Sohn von Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana von Bayern." Dazu präsentiert die Familie Wittelsbach das erste offizielle Foto des kleinen Mini-Prinzen:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die glücklichen Eltern sind sehr glücklich über ihren Familiennachwuchs. "Es geht uns hervorragend als kleine Familie. Xaver hat unser Familienglück perfekt gemacht", teilen Prinz Hubertus und Prinzessin Catiana der AZ mit. Und wie geht es dem neuen Mini-Prinzen? "Dem kleinen Xaver geht es bestens. Wir waren am gleichen Tag nach der Geburt wieder daheim, so hat er sofort seine große Schwester und unseren Hund kennengelernt. Letizia ist eine tolle große Schwester, die gerne teilt und sich auch schon um ihren Bruder sorgt."

Haus Bayern hielt Geburt über einen Monat geheim

Die Geburt von Prinz Xaver wurde von Haus Bayern über einen Monat geheim gehalten. Der kleine Adelsnachwuchs kam bereits am 18. Januar in München auf die Welt. Warum wurde so lange mit der frohen Kunde gewartet. Eine Sprecherin der Verwaltung des Herzogs von Bayern erklärt dazu: "Wie auch anlässlich der Geburt von Letizia haben wir den jungen Eltern nach der Geburt erst Zeit gegeben, um sich – nun zu viert – daheim einzugewöhnen und abgewartet, bis wir ein Familienfoto erhalten."

Bewegte Familiengeschichte: Prinz Xaver verwandt mit König Ludwig I.

Mini-Prinz Xaver kann auf eine bewegte Familiengeschichte zurückblicken. Sein Großvater ist Prinz Adalbert von Bayern und sein Urgroßvater Prinz Konstantin von Bayern. Die Blutlinie des neuen Wittelsbachers geht zurück bis auf König Ludwig I., der von 1825 bis 1848 in Bayern regierte und Xavers Ur-Ur-Ur-Urgroßvater ist.

Welche Aufgabe Prinz Xaver mal in der Familie übernehmen wird, bleibt noch abzuwarten. Ausgeschlossen scheint allerdings die Rolle als Familienoberhaupt, die derzeit Franz Herzog von Bayern innehat. Auf Herzog Franz folgen Herzog Max in Bayern, Prinz Luitpold und dann Prinz Ludwig.