Wittelsbacher Familienausflug: Hier thront Prinz Rupprecht (2) auf den Schultern seines Papas

Bei seinem Herzensprojekt unterstützt ihn die ganze Familie: Beim diesjährigen "Löwenmarsch" zeigt sich ein strahlender Ludwig von Bayern mit Söhnchen Rupprecht und Frau Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern.

Bequem auf Papas Schultern: Der kleine Rupprecht ist zum zweiten Mal beim "Löwenmarsch" dabei. Auch Initiator Ludwig Prinz von Bayern und Gattin Sophie-Alexandra halten die Stellung.

Ganz geheuer scheint dem kleinen bayerischen Prinzen der Trubel am Samstag auf Schloss Kaltenberg nicht – dabei muss der Zweijährige, anders als die knapp 750 Teilnehmer des achten Löwenmarschs, die unglaublichen 100 Kilometer für den guten Zweck glücklicherweise noch nicht selbst laufen: Papa Ludwig Prinz von Bayern trägt den kleinen Rupprecht auf den Schultern.

Spendenlauf zugunsten seines Herzensprojekts: Löwenmarsch unterstützt "Learning Lions" in Afrika

An seiner Seite: Gattin Sophie-Alexandra von Bayern, die in Trachtenjacke und -hut sowie lockeren Sommershorts und Wanderschuhen wie üblich eine gute Figur beim diesjährigen Löwenmarsch macht.

Der Löwenmarsch wurde vom künftigen Chef des Hauses Wittelsbach zugunsten seiner gemeinnützigen Organisation "Learning Lions" ins Leben gerufen (AZ berichtete). Jeder gelaufene Kilometer sammelt Spenden für Ausbildungen in digitalen Berufen in Ostafrika.

Weitere royale "Mitläufer" gingen am Wochenende an den Start

Ebenfalls unter den royalen "Mitläufern" beziehungsweise Helfern dieses Jahr: Marcello Prinz von Bayern, der Cousin des 44-Jährigen, und sogar seine Mutter Beatrix Prinzessin von Bayern.