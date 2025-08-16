"With Love, Meghan": Wird es noch eine dritte Staffel geben?

Herzogin Meghan und Prinz Harrys Partnerschaft mit Netflix geht weiter und "With Love, Meghan" in die zweite Runde. Wie steht es um eine dritte Staffel der Lifestyle-Show?

Gerade erst hat Herzogin Meghan (44) den Trailer zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" veröffentlicht, die bereits Ende August beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Die zweite Runde der Lifestyle-Show fällt mit einer weiteren großen Ankündigung zusammen: Meghan und Ehemann Prinz Harry (40) haben ihre Zusammenarbeit mit Netflix verlängert. Können Fans also schon jetzt auf Staffel drei hoffen?

Netflix-Vertrag verlängert

Die Herzogin und der Herzog von Sussex haben kürzlich über ihre Produktionsfirma Archewell Productions einen neuen, mehrjährigen Vertrag mit Netflix unterzeichnet. Damit wurde bestätigt, dass die bisherige Kooperation, die laut Medienberichten im September enden sollte, fortgesetzt und ausgebaut wird.

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern und unsere Arbeit um die Marke As ever zu erweitern", . "Mein Ehemann und ich fühlen uns inspiriert von unseren Partnern und unserem Team bei Archewell Productions, gemeinsam Inhalte zu schaffen, die weltweit Anklang finden und unsere Vision widerspiegeln."

Bei dem neuen Deal handelt es sich allerdings nicht mehr um einen Exklusivvertrag, sondern lediglich um einen sogenannten First-Look-Deal. Dabei handelt es sich um eine Art Vorzugsrecht, das in der Entertainmentbranche verbreitet ist, und bei dem in der Regel zugesagt wird, dass ein bestimmter Verleiher oder Dienst als erster die Gelegenheit bekommt, sich die Produktion zu sichern. Netflix erhält so wohl vor allen anderen die Chance, einen Film oder eine Serie der Sussexes exklusiv zu zeigen. Dies bedeutet aber auch: Sollte Netflix nicht interessiert sein, muss von Archewell Productions ein Filmverleih oder ein anderer Streaminganbieter gesucht werden.

Kommt Staffel drei von "With Love, Meghan"?

Bisher gibt es noch keine klare Antwort darauf, wie es mit "With Love, Meghan" weitergeht. Offiziell wurde eine dritte Staffel weder angekündigt noch bestätigt. Auf jeden Fall soll es im Dezember aber ein Feiertags-Special der Sendung geben.

Bereits kurz nach der Premiere der ersten Staffel im März war die zweite Staffel angekündigt worden. Die neuen Folgen sind bereits abgedreht, erneut unter der Regie von Michael Steed. Netflix fungiert dabei nicht nur als Produktionspartner, sondern ist auch eng mit Meghans Lifestyle-Marke As ever verbunden, deren Produkte in der Show prominent platziert werden.

Die erste Staffel von "With Love, Meghan" wurde weltweit insgesamt 5,3 Millionen mal aufgerufen und erreichte damit Platz 383 in Netflix' globaler Rangliste der meistgesehenen Serien im Jahr 2025. Die zweite Staffel ist ab 26. August beim Streamingdienst verfügbar.

Weitere Projekte in Arbeit

Neben der Lifestyle-Show arbeiten Meghan und Harry an weiteren Netflix-Projekten. Geplant ist unter anderem die Dokumentation "Masaka Kids: A Rhythm Within", die das Leben einer außergewöhnlichen Gemeinschaft von Waisenkindern in Uganda begleitet. Auch eine Verfilmung des Bestseller-Romans "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune ist weiterhin in Entwicklung.