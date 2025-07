Wirklich nur Freunde? Justin Trudeau auf Katy-Perry-Konzert gesichtet

Nur zwei Tage nach ihrem gemeinsamen Dinner tauchte Justin Trudeau bei Katy Perrys Konzert in Montréal auf. Damit befeuert der kanadische Ex-Premier erneut die Spekulationen um eine mögliche Romanze der beiden.

© imago/ZUMA Press / The Canadian Press

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Nur zwei Tage nach seinem viel diskutierten Dinner mit Katy Perry (40) wurde Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (53) am Mittwochabend bei ihrem Konzert in Montréal gesichtet. Auf erstklassigen Plätzen verfolgte der Politiker die Show der Popsängerin - und heizte damit die Spekulationen um eine mögliche Romanze weiter an. Bilder von Trudeau im Publikum veröffentlichte unter anderem die Seite .

Bereits am Montagabend hatten die beiden gemeinsam im Restaurant Le Violon in Montréal zu Abend gegessen. Während nicht näher benannte Freunde von Trudeau in kanadischen Medien angeblich beteuerten, es handle sich lediglich um ein freundschaftliches Treffen, sorgen neue Details für zusätzliche Brisanz. , wurden Perry und Trudeau nicht nur beim gemütlichen Abendessen gefilmt, sondern auch bei einem entspannten Spaziergang mit Perrys Hund.

Verdächtig vertraute Atmosphäre

Die Aufnahmen zeigen außerdem eine bemerkenswert entspannte Atmosphäre zwischen den beiden. Sie unterhielten sich angeregt, teilten sich mehrere Gerichte und genossen Cocktails zusammen. Restaurantmitinhaber Danny Smiles begrüßte die prominenten Gäste persönlich an ihrem Tisch. Später bedankten sich beide beim Küchenpersonal. Lange vor ihrem Dinner zeigen Videos die beiden bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Perrys Hund durch die Straßen Montréals.

Das Timing könnte kaum passender sein: Katy Perry ist seit kurzem wieder Single. Erst Anfang des Monats bestätigten Sprecher ihre Trennung von Orlando Bloom (47) nach fast zehn Jahren Beziehung. "Orlando und Katy haben ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren", hieß es in einem offiziellen Statement. Die beiden haben gemeinsam die vierjährige Tochter Daisy Dove.

Auch Justin Trudeau ist seit geraumer Zeit wieder solo. Im August 2023 gaben er und seine Ex-Frau Sophie Gregoire Trudeau (50) ihre Trennung nach 18 Ehejahren bekannt. "Wie immer bleiben wir eine enge Familie, die sich gegenseitig und alles, was wir aufgebaut haben, tief liebt und respektiert", erklärten sie damals auf Instagram. Ihre drei gemeinsamen Kinder Xavier (17), Ella-Grace (16) und Hadrien (11) verbinden sie weiterhin.