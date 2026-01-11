"Wirklich einer der Guten": Große Veränderung bei Cora Schumacher

Cora Schumacher strahlt auf Instagram mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Außerdem widmet sie ihm emotionale Worte. Ihre Fans sind begeistert.

Cora Schumacher (49) begeistert ihre Fans mit einem neuen Instagram-Beitrag. Darauf zu sehen ist die 49-Jährige an der Seite eines Mannes. Die beiden lächeln gemeinsam in die Kamera, er hat seinen Arm um sie gelegt, im Hintergrund ist ein Fluss zu erkennen. Schumacher trägt ein dunkles Shirt, ihr Begleiter Baseballcap, graues Oberteil und Drei-Tage-Bart. Cora Schumacher verriet in dem Beitrag auch, dass der Schnappschuss in Wichita Falls im US-Bundesstaat Texas aufgenommen wurde.

Zu dem Bild teilt Schumacher emotionale Worte auf Englisch mit ihren 441.000 Followern. "Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist zuverlässig, beständig und er ist wirklich einer der Guten...", erklärte sie mit einem Herz-Emoji.

Fans und Follower freuen sich über neues Glück

Die Fans und Follower von Cora Schumacher zeigen sich in den Kommentaren erfreut über das Pärchen-Selfie: "So schön, dich wieder strahlen zu sehen, ganz viel Liebe für euch", heißt es in den Kommentaren. An anderer Stelle schreibt ein User: "Du wirkst erlöst und Deine Augen leuchten wieder, alles Gute Euch". Ein weiterer Kommentar zu dem Beitrag lautet: "Alles Gute, ihr seid so ein schönes Paar, du hast es dir so verdient liebe Cora".

Den Mann an ihrer Seite hat Cora Schumacher markiert. Auf dem Instagramprofil von Steven Bo Bekendam, der aus den USA zu stammen scheint, ist der Schnappschuss ebenfalls zu finden.

Cora Schumacher war von 2001 bis 2015 mit dem ehemaligen Rennfahrer Ralf Schumacher (50) verheiratet und hat mit ihm einen Sohn, David (24). Bekannt wurde sie auch durch ihre TV-Auftritte: Sie war 2015 bei "Let's Dance" zu sehen und 2018 bei "Promi Big Brother". Außerdem war sie 2024 eine der Kandidatinnen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".