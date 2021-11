Wird Shia LaBeouf zum ersten Mal Vater?

Wird Schauspieler Shia LaBeouf bald Nachwuchs bekommen? Neue Fotos mit seiner On-Off-Freundin Mia Goth bringen die Gerüchteküche zum Brodeln.

Wird Shia LaBeouf (35) bald zum ersten Mal Vater? Fotos, die unter anderem vorliegen, zeigen den Schauspieler gemeinsam mit seiner On-Off-Freundin Mia Goth (27) in einer amerikanischen Restaurantkette, während sie vor einigen Spielautomaten stehen. Die 27-Jährige trägt eine schwarze Leggins sowie ein hellgrünes Top mit Spaghettiträgern. Unter ihrem Outfit ist ein deutlich gewölbter Bauch zu erkennen. Erwarten die beiden Nachwuchs?

Eine Schwangerschaft wurde bisher nicht bestätigt. Zudem stellt sich die Frage, ob die Scheidung von LaBeouf und Goth, die einem Jahr nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit 2016 eingereicht worden sein soll, tatsächlich abgeschlossen ist. Nach der Trennung wurden beide mit jeweils neuen Partnern gesichtet. Laut "TMZ" haben LaBeouf und Goth jüngst aber wieder zusammengefunden und trugen demnach beide einen Ehering.

Schlagzeilen um Shia LaBeouf

LaBeouf war von 2018 bis 2019 mit Sängerin FKA twigs (33) liiert. Sie warf ihm 2020 physischen und emotionalen Missbrauch vor und verklagte ihn. Anschließend erhob auch Sängerin Sia (45) ähnliche Vorwürfe gegen den Schauspieler.

Aus einer E-Mail an "The New York Times" ging im Dezember 2020 hervor, dass LaBeouf FKA twigs' Anschuldigungen nicht ganz von sich weise und Verantwortung übernehmen wolle. Außerdem schrieb er: "Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggressionen, nur Erklärungsversuche. Ich habe mich selbst und alle um mich herum jahrelang missbraucht. Ich habe eine Vergangenheit, in der ich die Menschen, die mir am nächsten sind, verletzt habe. Ich schäme mich für diese Geschichte und es tut mir leid für diejenigen, die ich verletzt habe." Anfang 2021 soll LaBeouf Berichten zufolge für mehrere Wochen in einer Suchtklinik gewesen sein.