Wird selbst heiraten: Das sagt Selena Gomez zu Taylor Swifts Verlobung

Herzliche Glückwünsche unter Freundinnen: Selena Gomez zeigt sich begeistert über Taylor Swifts Verlobung mit Travis Kelce. Auf Instagram feiert die 33-Jährige ihre beste Freundin und ihre gemeinsame Verlobungszeit.

Nachdem Taylor Swift (35) ihre Verlobung mit Football-Star Travis Kelce (35) bekanntgegeben hatte, dauerte es nicht lange, bis ihre beste Freundin reagierte: Selena Gomez (33) zeigte sich bei Instagram voller Begeisterung für das Liebesglück der 35-Jährigen. "Wenn die beste Freundin sich verlobt", schrieb die Schauspielerin zu einem der Verlobungsfotos, das sie in ihrer Instagram-Story teilte. Für Gomez hat die frohe Nachricht eine besonders schöne Note.

Auch sie selbst steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Die 33-Jährige ist seit Dezember 2024 mit Musikproduzent Benny Blanco (37) verlobt. In einem weiteren Post feierte sie daher die Tatsache, dass beide Freundinnen nun gleichzeitig ihre Verlobungszeit erleben.

Die beiden Frauen blicken auf eine beeindruckende Freundschaftsgeschichte zurück. Seit 16 Jahren stehen sich Gomez und Swift zur Seite - durch alle Höhen und Tiefen ihrer Karrieren. Passend dazu teilte Gomez einen Tweet mit einem Foto beider Paare, auf dem die langjährige Verbindung deutlich wird.

Alte Botschaft von Taylor Swift wieder aufgetaucht

Besonders rührend: Zu den Verlobungsbildern tauchte von Swift aus dem Jahr 2009 wieder auf. Damals antwortete die Sängerin auf einen Post ihrer Freundin über die wahre Liebe. Gomez hatte während der Dreharbeiten zu "Schwesterherzen - Ramonas Wilde Welt" in Vancouver geschrieben: "Diskutiere Liebe mit zwei Neunjährigen. Das ist es, was Liebe sein soll. Wirklich erstaunlich, ich verlasse Kanada nie."

Swifts damalige Antwort zeigt, wie tief ihre Freundschaft schon damals war: "Wahre Liebe passiert immer noch manchmal. Es ist nicht nur etwas, das wir uns ausdenken, wenn wir neun sind. Ich muss daran glauben. Du auch."

Während Swift gerade ihre Verlobung verkündet hat, bereitete sich Gomez offenbar schon auf ihre Hochzeit vor.

Am vergangenen Wochenende feierte die Schauspielerin mit Freundinnen auf einer Jacht in Cabo San Lucas, Mexiko. Fans spekulierten bereits über einen möglichen Junggesellinnenabschied. Swift war bei der Feier allerdings nicht dabei.

Swift und Kelce gaben ihre Verlobung am 26. August . Das Paar kommentierte die märchenhaften Fotos mit den Worten: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten."

Mit dem 37-jährigen Musikproduzenten Benny Blanco bestätigte Gomez ihre Beziehung im Dezember 2023, rund ein Jahr später folgte die Verlobung. "Für immer beginnt jetzt", schrieb sie damals ihres funkelnden Diamantrings.