Wird Rihanna eine "Psycho"-Mutter?

Rihanna hat in einem Interview über ihre Schwangerschaft gesprochen, die alles zu einer Herausforderung mache. Zudem warnt sie, dass sie keinen Spaß verstehen werde, wenn es um ihr Kind geht.

Rihanna (34) hat bei einem Event ihres Kosmetikunternehmens Fenty auch über ihre Schwangerschaft gesprochen.

, dass sie sich im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft befinde und erklärt, welche Herausforderungen sie aktuell zu bewältigen habe. "Es gibt auch diese Tage ... Besonders im dritten Trimester, wenn du aufwachst und denkst 'Oh, muss ich mich anziehen?' Make-up hilft mit Sicherheit, sich wie eine richtige Person zu fühlen", so Rihanna.

"Alles ist eine Herausforderung"

Doch auch bei ihrer Make-up-Routine hat sich einiges verändert, nachdem ihr Gesicht durch die Schwangerschaft rundlicher geworden sei. Die Musikerin und Unternehmerin nimmt es sportlich: "Alles ist eine Herausforderung, vom Anziehen bis zum Make-up. Aber ich mag Herausforderungen. Ich mag Dinge, die mich zwingen, kreativ zu werden und neue Wege zu finden."

Für die kommende Mutterschaft habe sie unzählige Tipps bekommen, verrät Rihanna weiter. "Der beste Rat ist wohl, jetzt zu schlafen, weil ich später nicht mehr viel dazu kommen werde. Darum muss ich mich kümmern, bevor es zu spät ist."

"Wenn es um die Kinder geht, macht sie dich platt"

Die Sängerin gibt außerdem einen Ausblick darauf, wie sie als Mutter sein werde. Und führt als Beispiel Teresa Giudice (49) aus der Reality-TV-Serie "The Real Housewives of New Jersey" an. "Sie kennt keinen Spaß, wenn es um die Kinder geht", so Rihanna. "Wenn es um die Kinder geht, macht sie dich platt. Und das spricht mich sehr an, weil ich das Gefühl habe, dieser Typ Mom werde ich auch sein. Psycho, wenn es darum geht."

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky (33) haben Ende Januar bestätigt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Musikerin und der Rapper sind seit vergangenem Jahr zusammen.