Wird Luna Schweiger bald eine Prinzessin sein?

Es ist das Liebes-Outing der Woche samt erstem gemeinsamen Auftritt als Paar. Luna Schweiger, die wunderschöne Tochter von Kino-Star Til Schweiger, und Freund Kevin von Anhalt sind verliebt. Läuten bald schon die Hochzeitsglocken?

"Das Versteckspiel ist auf Dauer einfach anstrengend, wenn beide Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit stehen", sagt Kevin von Anhalt der AZ. Der 28-Jährige ist erfolgreicher Unternehmer und Profi-Kicker bei Türkspor Augsburg.

Erster Liebes-Auftritt von Luna Schweiger und Kevin von Anhalt

Luna Schweiger und Kevin von Anhalt kamen am Mittwoch in aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits zu einer Veranstaltung in Bonn, bei der US-Star Billie Eilish (20) aufgetreten ist. Es war der erste öffentliche Paar-Auftritt auf einem glamourösen roten Teppich. Luna wählte eine Wide-Leg-Lederhose und eine schlichte Bluse. Kevin erschien in einem Ensemble aus Hemd, Hose und Lederjacket.

Kevin schwärmt von Freundin Luna: "So eine lebensfrohe Person"

Gefunkt hat es zwischen dem Adoptiv-Sohn von Frédéric Prinz von Anhalt und der Tochter von Kino-Star Til Schweiger vor rund einem halben Jahr. Beide begegneten sich erstmals im Luxushotel Bayerischer Hof in München. Die Funken sprühten von Anfang an, seitdem verbringen die Promi-Sprösslinge viel Zeit zusammen – und sind sooo verliebt! "Sie ist so eine lebensfrohe Person, die alle außen herum mit ihrer Art begeistert und zum Lachen bringt", schwärmt Kevin von Anhalt gegenüber der AZ. Er war College-Fußballer in Santa Barbara und ist erfolgreicher Unternehmer bei der Skillers.Academy, einer modernen Fußballschule.

Luna Schweiger und Kevin von Anhalt: Läuten die Hochzeitsglocken?

Noch lebt das Promi-Paar nicht zusammen. Während die 25-Jährige bei Papa Til in Hamburg wohnt, pendelt Kevin von Anhalt zwischen Augsburg und Hamburg. Doch ein gemeinsames royales Liebesnest ist nur eine Frage der Zeit. Und was ist mit einer romantischen Hochzeit? "Das Wichtigste für eine langfristige Beziehung ist, dass wir zusammenhalten. Und darin sind wir sehr gut", so der 28-Jährige. Eine Ehe schließt Kevin von Anhalt definitiv nicht aus.

Mit Ehe-Bündnis wäre Luna Schweiger eine Prinzessin mit Tiara

Und was sagt Prinz Frédéric von Anhalt zu einer möglichen neuen Prinzessin in seiner Familie? Der AZ verrät er: "Ich würde mich natürlich freuen, wenn die beiden heiraten. Kevin ist ein erfolgreicher junger Mann und Luna eine wunderschöne Frau, die trotz reichem Elternhaus Karriere machen will. Mit einer Eheschließung wäre sie dann Prinzessin von Anhalt und Herzogin von Sachsen."

Der stolze 78-Jährige hat gar schon über das passende Hochzeitsgeschenk nachgedacht: "Luna bekommt die Diamond-Tiara von meiner geliebten Zsa Zsa. Diese wurde einst extra für sie von Luxusjuwelier Harry Winston angefertigt."