Wird Harvey Weinstein im Gefängnis ununterbrochen gefilmt?

Das Gefängnis, in dem Harvey Weinstein sitzt, will sich angeblich vor Verschwörungstheorien schützen - und lässt den ehemaligen Filmproduzenten daher rund um die Uhr filmen.

Harvey Weinstein bei seinem Prozess in New York

lev radin/Shutterstock.com Harvey Weinstein bei seinem Prozess in New York

Harvey Weinstein (68) wird hinter Gittern angeblich fast rund um die Uhr gefilmt. . Damit soll offenbar vermieden werden, dass es zu einem ähnlichen Fall wie bei Jeffrey Epstein (1953-2019) kommt. Unter Berufung auf Insider aus dem Gefängnis heißt es bei "TMZ", dass ein Justizvollzugsbeamter damit beauftragt sei, Weinstein bei jedem Schritt zu folgen. Der ehemalige Filmproduzent verbüßt derzeit eine Haftstrafe in der "Wende Correctional Facility", ein Hochsicherheitsgefängnis im Bundesstaat New York.

Neben den regulären Überwachungskameras sollen die Wachmänner, die für Weinsteins Beschattung eingeteilt sind, eine Kamera auf Höhe der Augen auf ihn richten. Fast die ganze Zeit über soll er "TMZ" zufolge so beobachtet werden. Das Staatsgefängnis will sich angeblich dadurch absichern und Verschwörungstheorien vermeiden. Im schlimmsten Fall gebe es eine Menge Beweise, und niemand könne Anschuldigungen gegen das Gefängnis erheben, wie das nach dem Tod des Investmentbankers Epstein passiert war.

Skandal um den Tod von Epstein

Jeffrey Epstein starb im August 2019 in einer Gefängniszelle. Wenige Wochen zuvor war er bereits bewusstlos mit Verletzungen am Hals aufgefunden worden. Dennoch war er alleine ohne Beobachtung in seiner Zelle, die Gefängniswärter sollen angeblich geschlafen haben, als er verstarb. Sein Tod löste einen Justizskandal aus, das offizielle Obduktionsergebnis Suizid wurde von manchen Seiten angezweifelt. Der zu dem Zeitpunkt bereits verurteilte Sexualstraftäter war 2019 angeklagt worden, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Jugendlichen und Kindern betrieben zu haben.

Weinstein ist krank

Harvey Weinstein hat zahlreiche Krankheiten und Leiden, darunter Herzprobleme, Bluthochdruck und Spinalstenose, . Bereits während des Prozesses Anfang des Jahres war Weinsteins Gesundheit ein Thema. Er wirkte gebrechlich und erschien mit Gehhilfe vor Gericht. Nach der Verurteilung im Februar wurde er wegen Bluthochdrucks und Herzrasens ins Krankenhaus Bellevue eingeliefert. Der ehemalige Hollywood-Produzent wurde zu einer 23-jährigen Haftstrafe verurteilt. Eine Jury hatte ihn der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung schuldig befunden. In Los Angeles sieht er sich zudem mit weiteren elf Anklagen konfrontiert.