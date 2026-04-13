Wirbel um Sarah Connor: Kontroverse Aussage zu Ostsee-Wal Timmy

Sarah Connor setzt sich seit Jahren für Wale und die Umwelt ein. Jetzt löst die Sängerin eine hitzige Debatte im Netz aus. Ihre Meinung zum sterbenden Wal Timmy kommt nicht bei allen an...

Musikerin Sarah Connor (45) setzt sich schon lange für die Umwelt ein, darunter speziell auch für den Meeresschutz. Mit PETA Deutschland brachte sie Kampagnen gegen den Walfang auf Strecke, 2024 gründete sie gemeinsam mit Janek Andre die Stiftung Iberian Orca Guardians zum Schutz von Orcas. Ihr Engagement ist natürlich auch ihren zahlreichen Fans auf Instagram nicht verborgen geblieben - und die sehen Connor offenbar zunehmend in der Verantwortung, dem vor der Ostseeinsel Poel gestrandeten Buckelwal zu helfen. Hierzu veröffentlichte die Sängerin , der zu einer hitzigen Diskussion im Kommentarbereich geführt hat.

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"Ich weiß, ihr wollt am Liebsten, dass ich mir als Hobby-Meeresbiologin und Aktivistin ein Super-Woman-Cape umwerfe und den Wal retten gehe", beginnt Connor ihren mehrseitigen Beitrag, bei dem im Hintergrund ein Foto des gestrandeten Wals zu sehen ist. Und in der Tat befinde sie sich auch im Austausch mit Experten, gefolgt von einem "Aber: Ich habe schon mehrfach gestrandete und verendete Wale gesehen. Das passiert in der Natur nicht selten." Die wichtigste Sache sei es daher zu ergründen, wie es dazu kommen kann, welche Rolle wir Menschen dabei tragen und wie man ähnliche Tragödien künftig verhindern könnte.

Ihr nachvollziehbares, für viele aber ebenso frustrierendes Fazit: "So gerne ich in meinen Wetsuit springen und den Wal befreien würde... Ich kann ihm nicht helfen. Und wohl auch niemand anderes mehr."

Der Kommentarbereich ist sich uneins

Wie zu erwarten war, sorgt das Thema im Kommentarbereich zu Connors Beitrag für eine mitunter extrem hitzig geführte Debatte. Viele User danken dem Star für die "kompetenten, vernünftigen Worte" und "dass du deine Reichweite nutzt und darüber aufklärst".

Es finden sich aber auch sehr viele Stimmen, die Connors Beitrag kritisieren und sich enttäuscht von ihr zeigen. Der Grundkonsens der Gegenseite lautet: Man habe nicht alles unternommen, um dem Wal zu helfen und ihn zurück in den Ozean zu lotsen. Dass Connor jedoch die Meinung der Experten teilt, denen zufolge der Meeressäuger inzwischen keine realistische Chance auf eine Rettung habe, stößt vielen Fans sauer auf.