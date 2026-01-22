Wintersport-Gaudi mit Promi-Faktor: So war die Eisstock-WM von Trachten Angermaier

Ehrgeiz bei Eiseskälte: Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz lädt zum 18. Mal zur traditionellen Eisstock-WM ins Münchner Park Café - welche Promis heuer dabei waren und wer sich den Sieg geholt hat, die AZ war dabei.

Sie nehmen‘s allesamt sportlich: Zahlreiche Promis kommen auch heuer wieder zur 18. Eisstock-WM in Tracht von Trachten Angermaier.

Er gibt alles - mit Erfolg: Das Team rund um Joelina Drews und Adrian Louis holt bei der Trachten-WM den Sieg.

Stilecht mit Moonboots zum Dirndl: Model Giulia Siegel (v.l.) mit Angermaier-Chef Axel Munz und ihrem Partner Ludwig Heer bei der 18. Eisstock-WM in Tracht.

Moonboots zum Dirndl? Geht gut! Zumindest, wenn die Temperaturen in München um den Gefrierpunkt liegen und sich die Promis alle Jahre wieder in einer ganz besonderen Wintersportart miteinander messen. Das beweisen am Mittwochabend sowohl die Gastgeberin Nina Munz höchstpersönlich als auch DJane Giulia Siegel (51). Die Tochter von Produzenten-Legende Ralph Siegel (80) und ihr langjähriger Partner Ludwig Heer (44) sind seit Jahren immer wieder gern gesehene Gäste bei der traditionellen Angermaier-Eisstock-WM in Tracht im Münchner Park Café.

Und: Die 51-Jährige ist durchaus gewillt, ihren Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Während sich ihre prominenten Konkurrentinnen die Hände noch am Glühwein wärmen, entwickelt die Ex-Dschungelcamperin schon Spielstrategien und macht Probewürfe.

Joelina Drews: Diesen Fehler macht sie nicht nochmal

Bereits zum 18. Mal hat Angermaier-Chef Axel Munz heuer zu seiner sportlichen Wintersause geladen. Und auch dieses Jahr folgten dem Ruf wieder zahlreiche Promis. Unter ihnen etwa Schauspieler Peter Rappenglück (64), der am Dienstag mit seinem aktuellen Kinofilm "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" - ohne Senta Berger - in München Premiere feiert, Produzent Martin Krug, die amtierenden und ehemaligen Wiesn-Playmates Leonie Splitter (2025) und Vroni Sbrizzai (2024), BR-"Brettl-Spitzen"-Moderator Jürgen Kirner mit Partner Joe Häglsperger oder Sängerin Joelina Drews mit Partner Adrian Louis. Auch die Tochter von Schlager-Legende Jürgen Drews setzt am Mittwoch auf festes, warmes Schuhwerk: "Letztes Jahr war ich das erste Mal dabei und hatte hohe Hacken an, das war ein Fehler", lacht die 30-Jährige im Gespräch mit der AZ.

Dieses Münchner Promi-Paar flieht vor dem Winter nach Thailand

Nachdem das Paar zwischen den Jahren bereits ein paar Tage in Ischgl verbracht hat, soll es als Nächstes ins Warme gehen: "Wir fliehen vor dem Münchner Winter und fliegen am Sonntag nach Thailand!"

Vorher durfte sich die Sängerin aber noch über den Sieg freuen. Genauer, die Doppelspitze: Denn Joelina Drews, Freund Adrian, Moderator Florian Plettenberg und Nina Munz mussten sich den Sieg heuer schlussendlich mit dem Team aus Jürgen Kirner, Partner Joe, Vroni Sbrizzai und Kabarettistin Claudia Pichler teilen.

Für die Titelverteidiger rund um Giulia Siegel und Axel Munz reichte es diesmal nur für den zweiten Platz.