Mit Hits wie "Musik sein" und "Feuerwerk" gelang Wincent Weiss der deutschlandweite Durchbruch. Doch was ist eigentlich über das Privatleben des sympathischen Sängers bekannt? Wieso wurde seiner Ex-Freundin gedroht? Und was weiß man über seine Depressionen? Die AZ gibt einen Überblick.

Wincent Weiss zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern. Der attraktive Musiker, der auch schon als Model arbeitete, hat sich vor allem mit seinen gefühlvollen Texten in die Herzen der Fans geschlichen. Doch bei Weiss lief auch nicht immer alles rosig – mit seinem Kampf gegen die Depressionen geht er offen um. Was sollte man noch über das Musiktalent wissen? Hat er eine Freundin?

Wincent Weiss privat: Sänger wuchs an der Ostsee auf

Am 21. Januar 1993 erblickte Wincent Weiss, bürgerlich Weiß, in Bad Oldesloe das Licht der Welt. Der heutige Singer-Songwriter wuchs als echtes Ostseekind auf. Nach dem Abitur zog er von Schleswig-Holstein nach München, hat sich aber irgendwann zu seinen Wurzeln zurückgesehnt.

"Mittlerweile wohne ich wieder ganz in der Nähe, wo ich groß geworden bin: an der Ostsee, in Ostholstein. In einem kleinen Dorf mit rund hundert Leuten. Da gibt es keinen Bäcker, keinen Supermarkt, nichts. Wenn ich so durchs Dorf spaziere, laufe ich an Pferden und Kühen vorbei. Und überall um mich rum ist Natur. Das liebe ich", erzählte Wincent Weiss im Juli 2025 in der Zeitschrift "Frau im Spiegel".

Liebesleben von Wincent Weiss: Was über eine Freundin bekannt ist

Der Sänger kann sich vor weiblichen Fans vermutlich kaum retten, doch wie steht es wirklich um sein Liebesleben? 2017 ging seine Beziehung mit der Social-Media-Redakteurin Yvonne Goldschmidt in die Brüche. Danach war der Mädchenschwarm einige Jahre Single, bis er 2022 auf der Bühne verlauten ließ: "Ich lasse die Katze jetzt mal aus dem Sack: Ja, also ich bin vergeben, habe eine Freundin." Um welche Herzdame es sich handelt, behält der Sänger allerdings bis heute für sich.

Wincent Weiss privat: Ex-Freundin erhielt Drohungen

Im Juli 2025 erklärte Wincent Weiss in "Frau im Spiegel", warum er sich bei Liebesfragen meistens in Schweigen hüllt: "Zu meinem Beziehungsstatus äußere ich mich eigentlich nicht mehr, weil ich damit in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Früher haben sowohl meine Ex-Freundin als auch meine Familie öfter mal Drohungen erhalten. Daher versuche ich heute die Menschen, die ich liebe, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten."

Zumindest verrät der Sänger aber, worauf er in einer Beziehung Wert legt: "Vertrauen und Ehrlichkeit sind mir ganz wichtig. Außerdem muss meine Partnerin ganz viel Verständnis für meinen Beruf und meinen Lebensstil mitbringen, weil ich eben sehr viel arbeite und häufig unterwegs bin. Ich bin ein Workaholic und quasi mit meinem Job verheiratet. Damit muss man umgehen können."

DSDS und Debütalbum: Das war der Durchbruch von Wincent Weiss

Mittlerweile ist Wincent Weiss aus der deutschen Musiklandschaft kaum wegzudenken, aber wo hatte der Sänger eigentlich seine beruflichen Anfänge? 2013 nahm er bei "Deutschland sucht den Superstar" teil, schaffte es allerdings nur unter die Top 29. Eine Coverversion vom Song "Unter meiner Haut" sollte das Leben von Wincent Weiss schließlich umkrempeln: Mit einem DJ-Remix des Tracks kletterte er im Juli 2015 bis auf Platz sechs der deutschen Singlecharts.

2016 gelang ihm mit der Single "Musik sein" aus dem Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille" der endgültige Durchbruch: Der Radio-Hit wurde mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnet. Auch die zweite Single-Auskopplung "Feuerwerk" konnte sich in den Charts platzieren. Inzwischen hat Wincent Weiss vier Studioalben und ein erfolgreiches Weihnachtsalbum veröffentlicht. Außerdem durfte er sich über zahlreiche Preise wie den "MTV Europe Music Award" (2017), den "Echo" (2018) und bislang sieben "Bravo Ottos" freuen.

"The Voice Kids": Wincent Weiss als Juror im TV erfolgreich

Bei DSDS konnte er selbst Castingshowluft schnuppern, für die neunte Staffel von "The Voice Kids" wurde er im Jahr 2021 dann zum Juror und Coach erklärt. Die 12. Staffel konnte er 2024 sogar mit seinem Schützling Jakob für sich entscheiden. Auch für die 13. Staffel von "The Voice Kids" stand Wincent Weiss wieder als Juror vor der Kamera.

Teil von "The Voice Kids" zu sein, bedeute Wincent Weiss viel, wie er 2021 im Interview mit betonte: "Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Ich wollte ja auch früher eine Zeit lang Kindergärtner werden. Wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind Kinder, kümmere ich mich lieber um die und spiele mit ihnen als mit den Erwachsenen abzuhängen."

Kampf gegen Depressionen: Wincent Weiss macht Krankheit öffentlich

Trotz großer Erfolge war auch im Leben von Wincent Weiss nicht immer alles eitel Sonnenschein. Der Sänger geht offen mit seiner depressiven Vergangenheit um. Gegenüber "Frau im Spiegel" erzählte er, woran er 2019 gemerkt habe, dass er Hilfe brauche: "Ich hab nichts gegessen, nichts getrunken, hatte keine Lust, was mit meinen Freunden zu unternehmen, weil ich alles zu anstrengend fand und keine Energie hatte."

Wincent Weiss musste deswegen irgendwann Konsequenzen ziehen: "Auch meine Familie meinte irgendwann, man würde mir so eine Leere im Gesicht ansehen. Daraufhin habe ich mir professionelle Hilfe bei einer Therapeutin gesucht. Und das war ein sehr guter Schritt." Mittlerweile hat der Musiker eine gesunde Work-Life-Balance gefunden: "Zum Abschalten treibe ich auch viel Sport und versuche, bewusst Dinge zu machen, die nichts mit Musik zu tun haben."