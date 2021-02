Wilmer Valderrama ist zum ersten Mal Vater geworden

Wilmer Valderrama ist Vater geworden. Der Schauspieler und seine Verlobte Amanda Pacheco freuen sich über eine kleine Tochter.

Wilmer Valderrama (41) und Amanda Pacheco sind Eltern geworden. Der -Star und seine Verlobte ihres ersten Kindes. Das kleine Mädchen kam am 15. Februar zur Welt. "Das Leben ist eine sich ständig weiterentwickelnde Reise, und für all die Zeiten, in denen unser Weg ein Licht braucht.. werden oft Engel gesandt, um uns den Weg zu zeigen und dass wir mehr sein können.. Direkt aus dem Himmel begrüßen wir unsere erste Tochter", schreiben Valderrama und Pacheco in einem gemeinsamen Statement.

Dazu postete das Paar ein Foto von sich mit dem Neugeborenen. Prominente Kollegen wie Vanessa Hudgens (32), Joe Jonas (31) oder Mandy Moore (36) gratulierten dem Schauspieler bereits zum Nachwuchs. Eva Longoria (45) schrieb in den Kommentaren: "Ahhhhhhhh!!!!!! Ich freue mich soooo für euch beide !!! Liebe euch!" Auch Rumer Willis (32) schickte Glückwünsche und erklärte, sie könne es kaum erwarten, die Kleine kennenzulernen.

Seit zwei Jahren ein Paar

Valderrama hat im Januar 2020 . Im Dezember haben die beiden mit Babybauchfotos , dass sie Nachwuchs erwarten. Von 2010 bis 2016 war Valderrama in einer On-Off-Beziehung mit Demi Lovato (28). Mit Amanda Pacheco soll der Schauspieler US-Medienberichten zufolge seit Anfang 2019 zusammen sein.