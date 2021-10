William Shatners Reise an den Rand des Weltraums verschoben

William Shatners lang erwartete Reise an den Rand des Weltraums muss noch warten. Die Raumfahrt von Captain Kirk wurde wegen starker Winde verschoben.

Die mit Spannung erwartete Reise des US-Schauspielers William Shatner (90) an den Rand des Weltraums muss einen Tag warten. Starke Winde im Westen von Texas veranlassten das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, den Trip zu verschieben.

Der ursprünglich für Dienstag geplante Start vom Weltraumbahnhof in Van Horn, Texas, wird nun am Mittwoch (13.10.) um 8:30 Uhr stattfinden, teilte Blue Origin am Sonntag in einer Erklärung mit. "Im Rahmen der heutigen Flugbereitschaftsprüfung hat das Missionsteam bestätigt, dass das Fahrzeug alle Missionsanforderungen erfüllt, und die Astronauten haben heute mit ihrem Training begonnen", so Blue Origin. "Das Wetter ist der einzige Faktor, der das Startfenster bestimmt."

Der Nationale Wetterdienst sagte für die Berge nördlich von Van Horn bis Dienstag starke Winde voraus, und für die Region galt am Sonntag eine Wetterwarnung, da Böen von bis zu 75 Meilen pro Stunde erwartet wurden.

Ältester Mensch am Rande des Weltraums

Der 90-jährige Shatner wäre der älteste Mensch, der in den Weltraum reist, wenn das Raumfahrzeug New Shepard 4 von Blue Origin, das aus einem Raketentriebwerk und einer Kapsel besteht, die Grenze des Weltraums erreicht.

Die suborbitale Mission, die NS-18 genannt wird, bedeutet, dass die "Star Trek"-Legende für nur ein paar Minuten dorthin gehen wird, wo noch kein Neunzigjähriger zuvor gewesen ist.

Shatner wurde eingeladen

Drei weitere Passagiere sollen William Shatner begleiten: Audrey Powers, Vizepräsidentin für Missionen und Flugbetrieb bei Blue Origin, Glen de Vries, Mitbegründer der medizinischen Forschungsplattform Medidata, und Chris Boshuizen, ein Technologieunternehmer. Die beiden Letztgenannten haben ihre Tickets, die jeweils mehr als 250.000 Dollar (umgerechnet etwa 216.000 Euro) kosten sollen, selbst bezahlt.

Der Schauspieler, der als Captain Kirk im "Raumschiff Enterprise" berühmt wurde, sagte letzte Woche in der NBC-Sendung "TODAY", dass er zu dem Trip eingeladen worden sei. Der Vorstandsvorsitzende von Amazon, Jeff Bezos (57), der Gründer von Blue Origin, , Shatner sei eine "Legende".