Willi Herren wäre 50 geworden: Bewegende Worte seiner Frau und Tochter

Am 17. Juni wäre der Schauspieler und Sänger Willi Herren (1975-2021) 50 Jahre alt geworden. Zu seinem Ehrentag gratulieren dem einstigen "Lindenstraße"-Star seine Ehefrau Jasmin Herren (46) und Tochter Alessia (23).

Alessia Herren hat die Grabstelle ihres verstorbenen Vaters geschmückt. Auf einem Foto, das die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin postet, schweben Luftballons in Form einer 50 über seinem mit diversen Blumensträußen dekorierten Grab.

"Happy Birthday, Papa", betitelt Herrens Tochter die Aufnahme in Gedenken an ihn. "Heute wärst du 50 Jahre alt geworden. Auch wenn du schon seit vier Jahren nicht mehr bei uns bist, denke ich gerade an deinem Geburtstag ganz besonders an dich. Du fehlst mir jeden Tag, aber in meinem Herzen bist du immer bei mir." Abschließend bedankt sie sich für die schönen Erinnerungen und die Liebe, die er ihr gegeben habe. "Ich hoffe, du feierst dort oben mit einem Lächeln. Für immer vermisst und nie vergessen!"

"Wir hätten groß gefeiert, wie du es geliebt hast"

Auch seine Ehefrau ehrt den verstorbenen Entertainer, dessen plötzlicher Tod im Jahr 2021 seine Fans, Freunde und die Familie schockierte. "Wahrscheinlich wäre ich schon seit Tagen im Vorbereitungsstress gewesen - mit Listen, Deko, Überraschungen und viel zu vielen Ideen", malt sich Jasmin Herren in einer Instagram-Story aus. "Wir hätten groß gefeiert, wie du es geliebt hast - mit Freunden, Familie, Musik und Lachen. Stattdessen ist es heute still. Aber in unseren Gedanken ist es immer laut vor Erinnerungen. An dich. An dein Lachen. An all die Geburtstage, die wir zusammen feiern durften."