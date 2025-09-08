Will Smith und Ehefrau Jada: Erster gemeinsamer Auftritt seit Monaten

Ihr erster gemeinsamer Auftritt seit mehr als zehn Monaten: Will Smith und Jada Pinkett Smith zeigten sich beim Lunch in Malibu sichtlich gut gelaunt.

Will Smith und Jada Pinkett Smith wurden erstmals seit Monaten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet.

Seltener gemeinsamer Auftritt: Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) wurden am Samstag erstmals seit zehn Monaten zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. , genossen die beiden ein entspanntes Mittagessen im Restaurant Nobu in Malibu. Beim Verlassen des Restaurants wirkten beide demnach gut gelaunt, lachend und im Gespräch, während sie auf einen weißen Lamborghini zusteuerten.

Will Smith trug dabei ein schlichtes weißes T-Shirt, Khakihosen und eine weiße Cap, Jada Pinkett Smith zeigte sich stylisch in einem ärmellosen Kapuzenkleid, kombiniert mit goldenen Sandalen und einer Sonnenbrille.

Zuletzt wurden die beiden im November 2024 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, beim Verlassen des Restaurants Crossroads Kitchen in Calabasas. Im Mai desselben Jahres hatten sie zusammen mit ihren beiden Kindern die Premiere von "Bad Boys: Ride or Die" in Los Angeles besucht.

Sie führen seit 2016 getrennte Leben

Will Smith und Jada Pinkett Smith sind seit 1997 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich am Set von "Der Prinz von Bel-Air". 1998 kam ihr Sohn Jaden zur Welt, 2000 folgte Tochter Willow. Will hat zudem einen Sohn, Trey, aus einer früheren Beziehung mit Sheree Zampino. Trotz seltener gemeinsamer Auftritte betonte Will im Mai 2024, dass Jada seine "Ride-or-Die"-Partnerin sei.

Jada hatte zuvor , dass sie und Will bereits seit 2016 getrennte Leben führen, jedoch niemals eine Scheidung in Betracht ziehen würden. Sie arbeiteten weiterhin intensiv an ihrer Beziehung.