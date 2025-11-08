Wilde Ehe mit "Mister X": Sonya Kraus spricht über Partner und Hochzeit

Sonya Kraus hat sich als Model und schlagfertige Moderatorin einen Namen gemacht. Auch privat hat sie alle Hände voll zu tun, denn sie ist stolze Mama von zwei Teenie-Söhnen. In einem Interview kommt sie nun auf ihren langjährigen Partner zu sprechen – und verrät ehrlich, warum sie bislang nicht vor den Traualtar getreten ist.

Sonya Kraus (52) ist als Moderatorin von Formaten wie "Glücksrad" und "Simply the Best" bekannt. Die sympathische Frankfurterin ist bereits seit 1997 mit ihrem Partner liiert und zieht mit diesem zwei gemeinsame Söhne groß. Nun spricht die 52-Jährige offen über ihre Beziehung – und packt ganz unverblümt darüber aus, wie sie wirklich über das Heiraten denkt.

Sonya Kraus über langjährigen Partner: "Gar keine Lust auf Öffentlichkeit"

Im Interview mit "Woche der Frau" kommt Sonya Kraus auf den Vater ihrer Kinder zu sprechen: "[Wir] sind seit 27 oder 28 Jahren in wilder Ehe. Und mein Mister X ist auch so, dass er gar keine Lust auf Öffentlichkeit hat." Auf einen Heiratsantrag wartet die 52-Jährige definitiv nicht, wie sie klarstellt: "Oh mein Gott, das wäre mein Albtraum."

Und dafür hat Sonya Kraus auch gleich eine gute Erklärung parat: "In meiner Umgebung sind alle schon wieder geschieden, die mal geheiratet haben. Ich bin gern auf Hochzeiten eingeladen, aber ich persönlich finde die ganze Bürokratie hinter so einem Ehevertrag, die ist absolut unromantisch." Die 52-Jährige mag es lieber unspießig: "Ich bin zu 100 Prozent ein Hippie-Kind. Das ist wirklich meine Welt. Ich bin schon ein bisschen crazy, kann man sagen."

Sonya Kraus entflieht Weihnachtstrubel: "Mitte Dezember verkrümeln wir uns"

In dem Interview verrät die Blondine auch, warum es sie traditionsgemäß zu den Weihnachtsfeiertagen nach Thailand verschlägt: "Gerade in der düsteren Jahreszeit, wenn wir alle in den Weihnachtsstress verfallen, ist es so unfassbar erholsam, auf den ganzen Konsum zu verzichten."

Sonya Kraus erzählt weiter: "Ich fange mit der Weihnachtsdekoration schon früh an. Mein Haus blinkt und leuchtet schon ab Mitte November. Aber spätestens Mitte Dezember verkrümeln wir uns und verreisen. Die gemeinsame Zeit ist so schön und erholsam." Die reiselustige Moderatorin könnte sich im Übrigen sogar vorstellen, eines Tages auszuwandern oder "nomadenmäßig immer mal wieder woanders zu leben", wie sie verrät.