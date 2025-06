Bei den "Rosenheim-Cops" überzeugt Ursula Maria Burkhart als klatschsüchtige Empfangsdame "Marianne Grasegger". Fernab der Kameras ist die Schauspielerin seit vielen Jahren in einer glücklichen Beziehung. Unverblümt ehrlich kommt Burkhart jetzt auf ihr Liebes- und Privatleben zu sprechen.

Während Marisa Burger (51) nach der 25. Staffel nicht mehr bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen ist, bleiben Kollegen wie Max Müller (60) oder Karin Thaler (60) der Serie erhalten. Auch Ursula Maria Burkhart (64) unterhält die Zuschauer weiterhin in ihrer Rolle als Empfangsdame "Marianne Grasegger", die für reichlich Klatsch und Tratsch sorgt. Was ihr Privatleben angeht, hält sich Burkhart in vielerlei Hinsicht bedeckt. Doch in Bezug auf Liebe und Beziehung hat die Schauspielerin jetzt einiges mitzuteilen.

Ursula Maria Burkhart: Darum hat sie nie geheiratet

"Es war die berühmte Liebe auf den zweiten Blick", erzählt Ursula Maria Burkhart der Zeitschrift "Frau im Spiegel" über die Beziehung mit ihrem Partner. Es habe "mehr als eine Weile gedauert", bis sie und ihr Liebster "ein Paar wurden". Dabei kennen sich der Mann, dessen Namen öffentlich nicht bekannt ist, und Burkhart bereits seit 50 Jahren. Gefunkt habe es 2010, seitdem seien sie glücklich zusammen. Zu einer Hochzeit kam es nie. Die Schauspielerin erklärt dazu: "Es gab einen Antrag am Anfang unserer Beziehung. [Trotzdem, d. R.] haben wir es bisher nicht geschafft, zu heiraten." Dafür gebe es einen einfachen Grund: "Der Trauschein ist uns nicht so wichtig, weil wir so oder so wissen, dass wir zusammengehören."

"Rosenheim-Cops"-Star Ursula Maria Burkhart: Das verrät sie über ihren Mann

Ursula Maria Burkhart und ihr Liebster leben "glücklich und abgeschieden [...] in Oberammergau". Ihr Privatleben bezeichnet die "Rosenheim-Cops"-Bekanntheit selbst als "unspektakulär". Über ihren Partner verrät Burkhart: "Mein Mann ist bereits berentet. Er hat früher viele Berufe ausgeübt, ist ein richtiger Lebenskünstler." Vor allem eines schätze die 64-Jährige an ihm sehr: "Er ist da, wenn ich ihn brauche. Er liebt mich sehr und so, wie ich bin." Die Schauspielerin ist zweifache Mutter – ihre bessere Hälfte hat aus früheren Beziehungen drei Kinder. "Wir sind auch schon dreifache Großeltern. Unsere Enkel sind 20, 14 und sieben Jahre alt", so Burkhart.

Ursula Maria Burkhart (l.) an der Seite einiger ihrer "Rosenheim-Cops"-Kollegen. © imago/Sven Simon

Ursula Maria Burkhart: "Rosenheim-Cops"-Star mit geheimem Zweitjob

Ursula Maria Burkhart könnte glücklicher nicht sein – privat als auch beruflich. Doch bevor die 64-Jährige als Schauspielerin Karriere machte, verfolgte sie einen ganz anderen Plan. Die "Marianne Grasegger"-Darstellerin ist gelernte Krankenschwester. Über 20 Jahre war sie in einem Krankenhaus in Schwabing tätig. Und so ganz kann sich Burkhart noch immer nicht von dem Beruf verabschieden: "Selbst heute arbeite ich manchmal ambulant als Anästhesieschwester, aber schon lange nicht mehr in der Klinik." Demnach geht sie nicht nur der Schauspielerei, sondern auch einem Zweitjob im Gesundheitswesen nach.

"Rosenheim-Cops"-Star Ursula Maria Burkhart: "Da bin ich genau wie 'Marianne Grasegger'"

Trotz so viel beruflichem Engagement darf natürlich die Freizeit nicht zu kurz kommen. Vor allem in der Küche sei Burkhart häufig aufzufinden: "Mein Mann und ich kochen oft zusammen. Gern Italienisch, aber auch Hausmannskost wie Schweinsbraten oder Rinderrouladen." Die 64-Jährige meint zudem: "Die bayerische Küche lieben wir sehr. Da bin ich genau wie 'Marianne Grasegger'".