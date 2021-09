Wiesn-Wirt misslingt Anstich: Stephan Kuffler versteht sich eher auf Wein

Beim Anstich im Spatenhaus an der Oper zapfte Wiesn-Wirt Stephan Kuffler das Spaten-Holzfass mit zwei Schlägen an. Im Seehaus im Englischen Garten gelingt ihm das dann nicht mehr ganz so perfekt...

19. September 2021 - 15:59 Uhr | AZ

Stephan Kuffler zapft an, Ehefrau Stephanie sieht es mit erkennbarem Schrecken © Kuffler

Im Seehaus im Englischen Garten zapfte der Chef am Samstag selbst an: Weinzelt-Wirt Stephan Kuffler brauchte – nun ja – ein paar Schläge mehr. Wirtshaus-Wiesn: Stephan Kuffler erhält Bierdusche Er hörte dann einfach auf zu zählen und kommentierte die Bierdusche launig mit den Worten "Ich bin einfach ein Wein-Wirt" und überreichte die erste Schaumige seiner Frau Stephanie und freute sich über den Bayerischen Defiliermarsch, den die Blechblosn für das Ehepaar Kuffler spielten.