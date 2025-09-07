AZ-Plus

Wiesn-Warm-up: Münchner High Society feiert am Marienplatz

Die Münchner High Society stimmt sich jetzt schon aufs Oktoberfest ein: Zwei Wochen vor dem Anstich wurde beim exklusiven Pre-Wiesn-Warm-up im Donisl bereits gefeiert, geschunkelt und angestoßen – Oktoberfest-Feeling mitten in der Stadt.
Käfer-Witwe Uschi Ackermann, Designer Adrian Runhof, Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner, Schauspielerin Vanessa Eichholz und Dirndl-Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk
Käfer-Witwe Uschi Ackermann, Designer Adrian Runhof, Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner, Schauspielerin Vanessa Eichholz und Dirndl-Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk
Dr. Caroline Kim, Franziska Kohlpaintner und Petra Winter
Dr. Caroline Kim, Franziska Kohlpaintner und Petra Winter
Dirndl-Designerin Sandra Abt, Petra Winter und Moderatorin Alessandra Geissel
Dirndl-Designerin Sandra Abt, Petra Winter und Moderatorin Alessandra Geissel
Saskia Greipl und Ivan Zafirov
Saskia Greipl und Ivan Zafirov
Carina Wild und Rebecca Kugler
Carina Wild und Rebecca Kugler
Franziska Scheuerle, dr. Julia Riedmeier und Petra Winter
Franziska Scheuerle, dr. Julia Riedmeier und Petra Winter
Anne von Schilcher und Alja Tabache
Anne von Schilcher und Alja Tabache
Dr. Teresa Schleicher, Christiane Wolff und Dr. Elisabeth Zott
Dr. Teresa Schleicher, Christiane Wolff und Dr. Elisabeth Zott
Birgit Zacher, Georg P. Huber, Katharina Upmeyer und Corinna Pötzl-Irmisch
Birgit Zacher, Georg P. Huber, Katharina Upmeyer und Corinna Pötzl-Irmisch
Michaela Aschberger, Alessandra Geissel, Sandra Abt und Maria Serifova
Michaela Aschberger, Alessandra Geissel, Sandra Abt und Maria Serifova
Konstantin Spachis und Jülide Saat
Konstantin Spachis und Jülide Saat
Michael von Hassel, Kitty von Hassel mit ihren Kindern
Michael von Hassel, Kitty von Hassel mit ihren Kindern
Paul Farin, Nathalie Rother und Nick Gührs
Paul Farin, Nathalie Rother und Nick Gührs
Sophi Anna Böhm und Franziska Kohlpaintner
Sophi Anna Böhm und Franziska Kohlpaintner
Dr. Matthias Kirschenhofer (Sport1) und seine Frau Ines
Dr. Matthias Kirschenhofer (Sport1) und seine Frau Ines
Der Marienplatz im Wiesn-Fieber: Schon gut zwei Wochen vor dem offiziellen Anstich verwandelte sich der Donisl zur Bühne für ein exklusives "Madame Wiesn-Warm-up". Donisl- und Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner, Schönheitschirurgin Dr. Caroline Kim und Medienprofi Petra Winter luden dazu ein, sich mit Brotzeitbrettl, frisch gezapftem Bier und zünftigen Wiesnhits auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen.

Zwischen Beauty Talk, Modenschau und Luxus-Insights lag ein Hauch von Oktoberfest-Stimmung über dem Marienplatz – und machte bereits jetzt Lust auf die richtige Wiesn. Nicht zu verachten waren natürlich auch die schicken Trachten-Outfits, in die sich die Münchner High Society hüllte. Wer also auf der Suche nach den diesjährigen Oktoberfest-Trends ist, muss nur einen Blick auf die Gäste der Wiesn-Party werfen.

Münchner Promis im Wiesn-Fieber: "Die Vorfreude ist fast das Schönste"

Unter die rund 130 prominenten Gäste mischte sich auch Saskia Greipl-Kostantinidis. Zur AZ sagte sie: "Als Münchner Kindl freue ich mich jedes Jahr riesig auf die Wiesn. Die Vorfreude ist fast das Schönste – wenn die Stadt ins Wiesn-Fieber kommt und man spürt, dass es bald losgeht. Für mich ist das eine ganz besondere Zeit im Jahr, voller Tradition, Begegnungen und einem einzigartigen Münchner Gefühl.“ 

Für Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner gehört das Feiern zum Geschäft, auch wenn ihre eigene Hochzeitsfeier mit Wiesn-Festwirt Peter Reichert noch ein wenig auf sich warten lässt. Den Grund für die verschobene Hochzeit verrieten die beiden Wiesn-Wirte der AZ exklusiv. Käfer-Witwe Uschi Ackermann ließ sich die Wiesn-Party auf dem Marienplatz ebenfalls nicht entgehen. Ebenso wie die Dirndl-Designerinnen Sandra Abt und Anja von Keyserlingk, TV-Sternchen Carina Wild sowie Fashion-Designer Adrian Runhof von Talbot Runhof – um nur einige der prominenten Namen zu nennen. Sicher ist: Wer sich jetzt schon aufs Oktoberfest einstimmt, weiß, wie es richtig geht, bevor die "echte" Wiesn am 20. September startet.

 

