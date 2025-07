Wiedersehen mit "1, 2 oder 3"-Moderatorin Birgit Lechtermann

Birgit "Biggi" Lechtermann und ihr Ehemann Ingo Kersting besuchten die Eröffnungsshow des Kölner Sommerfestivals in der Philharmonie. Bekannt wurde sie vor allem als Moderatorin der Kinderquizshow "1, 2 oder 3".

Birgit Lechtermann und Ingo Kersting bei der Bühnenshow "YAMATO - The Drummers of Japan" im Rahmen der Eröffnung des 36. Kölner Sommerfestivals in der Philharmonie.

Wer in den 1980er und 1990er Jahren Kind war und gern "1, 2 oder 3" (ZDF) schaute, kam an ihr nicht vorbei: Birgit "Biggi" Lechtermann (65). Denn sie übernahm 1985 als Nachfolgerin des ebenfalls allseits beliebten Michael Schanze (78) die Moderation der Kinderquizsendung. Bis 1995 führte sie durch die Show.

Nun erschien sie als einer der prominenten Gäste zusammen mit ihrem Ehemann Ingo Kersting bei der Eröffnungsveranstaltung des Kölner Sommerfestivals in der Philharmonie. Gezeigt wurde die neue Bühnenshow "Hito no Chikara" der Formation "YAMATO - The Drummers of Japan".

Birgit "Biggi" Lechtermann: "Japanische Trommeln sind mehr als Musik"

, mit dem sie seit 2023 in zweiter Ehe verheiratet ist, vom roten Teppich - und machte aus ihrer Begeisterung keinen Hehl: "Das war 'wow' gestern Abend", schrieb sie und fügte konkreter hinzu: "Japanische Trommeln: Man hört sie nicht nur - man spürt sie. Japanische Trommeln sind mehr als Musik. Sie sind Herzschläge aus Holz und Fell, die tatsächlich in die Seele dringen."

Weiter schwärmte sie: "Jeder Schlag trägt Emotionen - Freude, Wut, Hoffnung, Trauer - und lässt uns fühlen, was Worte nicht sagen können." Wenn die Trommel erklingt, vibriere die Luft. Und plötzlich sei da nur noch der Moment. "Echt. Roh. Lebendig." Es sei, als würde einen der Rhythmus an etwas erinnern, das wir längst vergessen haben, fuhr sie mit ihrer "unbezahlten Werbung" fort.

Wie ging es für Lechtermann und "1, 2 oder 3" nach ihrem Abschied weiter?

"1, 2 oder 3" läuft seit 1977. Auf Michael Schanze und Biggi Lechtermann folgten die Moderatoren Gregor Steinbrenner (56) von 1995 bis 2005 und Daniel Fischer (48) von 2005 bis 2010. Seit 2010 führt Elton (54) durch die TV-Show.

Für Lechtermann ging es nach dem Abschied von der Kindersendung mit verschiedenen TV-Formaten weiter: Unter anderem moderierte sie die Familienshow "Mit dem Kopf durch die Wand" (ZDF). Für VOX präsentierte sie die Quizshow "Trivial Pursuit". Sie entwickelte und moderierte die Spielshow "Die Super-RTL-Familie" (Super RTL) und führte zur Primetime durch "Small Talk" (RTL). Seit 2023 hat sie die monatliche Radiosendung "Lechtermann Live" auf Radio 700.

Außerdem ist sie erfolgreiche Buchautorin: "Danke, Dog - ein Hund ist die beste Medizin!", engagiert sich als Medientrainerin, Kommunikations-Coach und Dozentin. Lechtermann wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Spatz.