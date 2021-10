Wiederholungstäterin: Miley Cyrus überrascht mit Oben-ohne-Fotos

Mit ihren neuesten Fotos sorgt Miley Cyrus einmal mehr für Aufsehen im Netz. Die Sängerin ließ sich fast vollständig entblößt für ein Magazin-Cover ablichten.

Miley Cyrus (28) überrascht im Netz einmal mehr mit freizügigen Fotos. Für das hat sich die Sängerin mit nur wenig Stoff und zum Teil sogar oben ohne auf ihrer Farm in Nashville, Tennessee, ablichten lassen. Die Ergebnisse präsentiert sie nun stolz

Auf dem Cover-Foto strahlt die 28-Jährige mit geschlossenen Augen und fast vollständig entblößt in die Kamera. Lediglich ein grüner Feder-Umgang bedeckt ihren Körper und eine Vergrößerungsscheibe verzerrt die Sicht auf ihren Oberkörper. Ihre schulterlangen, blonden Haare trägt sie auf dem Bild natürlich und lockig.

Provokant wie eh und je

, das das Magazin auf Instagram zeigt, posiert Cyrus in einem senfgelben Body, beigen Wollsocken und pinken Plateau-Pumps mit Riemchen in einem Meer aus Bananen und Bananenschalen. Sie lehnt dabei an einem Baum und nimmt mit ihren ausgestreckten Beinen eine provokante Pose ein.