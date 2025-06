Wie zu "James Bond"-Zeiten: Daniel Craig zeigt sich stilvoll bei Gala

Elegant wie eh und je: Daniel Craig begeisterte bei der Jubiläumsgala der Tate Modern in London mit seinem unverwechselbaren Stil. Während der einstige "James Bond"-Star stilsicher über den roten Teppich schritt, wurde bekannt, wer den nächsten 007-Film inszenieren wird.

Bei der 25. Jubiläumsgala der Tate Modern in London am Mittwochabend bewies Daniel Craig (57) einmal mehr seinen tadellosen Stil. In einem cremefarbenen, zweireihigem Smoking mit passender Krawatte und einer orange-getönten Brille posierte der ehemalige "James Bond"-Darsteller für die Fotografen.

Mit einem leichten Lächeln und den Händen in den Hosentaschen legte Craig bei dem Event seine charakteristische Lässigkeit an den Tag. Das Rampenlicht musste der Hollywoodstar sich im Museum aber mit weiteren Berühmtheiten teilen: Auch Prinzessin Eugenie, Reese Witherspoon oder "Game of Thrones"-Star Gwendoline Christie wohnten der Veranstaltung bei.

Auch mal lockerer unterwegs

Seit seinem Abschied von der Bond-Rolle 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" hat sich Daniel Craig optisch gewandelt. Statt des gewohnt rauen 007-Looks trägt er seine Haare mittlerweile länger und zeigt sich bei öffentlichen Auftritten gerne experimentierfreudiger.

Zuletzt durfte es bei dem passionierten Anzugträger auch etwas lockerer zugehen. So erschien er im vergangenen Monat beim Netflix Tudum 2025 in ausgewachsener Jeans, T-Shirt und Collage-Jacke. Auch auf die Krawatte verzichtet er zunehmend.

Bond-Regisseur steht fest

Während Craig elegant durch London flanierte, sorgte eine andere Nachricht in der Bond-Welt für Aufregung: Denis Villeneuve wird den nächsten Film der Agentenreihe inszenieren. Der "Dune"-Regisseur erklärte sich zu einem Fan seit Kindheitstagen. "Einige meiner frühesten Erinnerungen ans Kino sind mit 007 verbunden", verriet der 57-jährige Kanadier .

Villeneuve sieht seine neue Aufgabe als große Ehre und Verantwortung. "Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen", erklärte er in einem Statement. Wer die prestigeträchtige Titelrolle übernehmen wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

Daniel Craig selbst dürfte die Entwicklungen mit Interesse verfolgen. Nach 15 Jahren und fünf Bond-Filmen kann er entspannt zusehen, wie das Franchise in neue Hände übergeht. Bei der Tate Modern Gala bewies er jedenfalls: Auch ohne Walther P99 und Aston Martin bleibt er ein stilsicherer Gentleman.