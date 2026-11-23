Der Countdown läuft. In wenigen Wochen ist Heiligabend. Doch reicht die Zeit noch, um müde Haut wieder zum Strahlen zu bringen? Die Münchner Schönheitschirurgin Dr. Luise Berger verrät fünf Tipps für ein frischeres Aussehen.

Weihnachten rückt näher, die Vorbereitungen laufen und die ersten Einladungen zu festlichen Veranstaltungen trudeln ein. Doch während die Vorfreude steigt, macht sich bei vielen auch der Stress der Vorweihnachtszeit bemerkbar. Wenig Schlaf, kalte Temperaturen und trockene Heizungsluft hinterlassen ihre Spuren: Die Haut wirkt fahl, trocken und müde.

Luise Bergers Tipps für den perfekten Glow im Winter

Dabei muss es nicht gleich ein großer Schönheitseingriff sein, um dem Teint neuen Schwung zu verleihen. Die Münchner Schönheitschirurgin Dr. Luise Berger erklärt der AZ, worauf es jetzt ankommt, welche Wirkstoffe wirklich sinnvoll sind und mit welchen fünf Tipps sich bis Weihnachten noch ein frischerer Teint erzielen lässt.

1. Feuchtigkeit ist jetzt das A und O

Kalte Winterluft draußen, trockene Heizungsluft drinnen: Unsere Haut verliert jetzt besonders viel Feuchtigkeit. Hyaluronsäure, Kollagen und Glycerin helfen, Feuchtigkeit zu binden. Ceramide und hautverwandte Lipide stärken zusätzlich die natürliche Hautbarriere. Das Ergebnis: Die Haut wirkt praller, glatter und frischer.

2. Retinol – der Klassiker gegen Hautalterung

Wer seiner Haut langfristig etwas Gutes tun möchte, setzt auf Retinol. Der Vitamin-A-Wirkstoff unterstützt die Hauterneuerung und kann langfristig die Kollagenbildung fördern. Anfänger sollten mit einer niedrigen Konzentration starten, zunächst nur jeden zweiten oder dritten Abend. Wichtig: Nicht übertreiben! Erste Verbesserungen sind bis Heiligabend möglich, deutliche Anti-Aging-Effekte brauchen aber meist mehrere Monate. Damit wäre auch gleich ein erster guter Vorsatz für 2027 gefasst!

3. Kollagen-Booster aus dem eigenen Blut

Wer etwas mehr tun möchte, kann eine PRP-Behandlung in Betracht ziehen. Dabei wird aus dem eigenen Blut plättchenreiches Plasma gewonnen, das körpereigene Wachstumsfaktoren enthält. Ziel ist es, die Hautregeneration und Kollagenbildung anzuregen und so langfristig für ein frischeres, strafferes Hautbild zu sorgen. Erste Veränderungen können sich nach einigen Wochen zeigen. Der volle Effekt braucht jedoch Zeit.

4. Sonnenschutz – auch auf der Skipiste

Ein häufiger Irrtum: Im Winter braucht die Haut keinen UV-Schutz. Dabei ist UV-Strahlung auch bei niedrigen Temperaturen vorhanden. Besonders beim Skifahren ist Vorsicht geboten, denn Schnee reflektiert die Sonnenstrahlen zusätzlich. Deshalb gilt: Lichtschutzfaktor 50 gehört auch im Winter zur täglichen Pflegeroutine.

5. Schönheit kommt auch von innen

Karotten, Kürbis und Süßkartoffeln liefern Beta-Carotin, Beeren und grünes Gemüse wertvolle Antioxidantien. Eine abwechslungsreiche Ernährung unterstützt die Hautgesundheit. Mindestens genauso wichtig: ausreichend Schlaf und bewusste Erholungspausen. Denn der größte Beauty-Killer in der Vorweihnachtszeit ist oft der selbst gemachte Stress.

Das Fazit von Dr. Luise Berger: "Man muss nicht gleich zehn Jahre jünger aussehen wollen. Schon eine gut durchfeuchtete, gepflegte Haut und ein erholter Gesichtsausdruck können bis Weihnachten einen großen Unterschied machen."