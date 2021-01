Wie sieht Dolly Buster heute aus? In Dschungelshow zeigt sie sich komplett verändert

Dolly Buster hat sich nach längerer TV-Abstinenz erstmals wieder in der Dschungelshow im Fernsehen gezeigt. Wie sieht der Ex-Pornostar heute aus?

In der Dschungelshow 2021 kommen auch ehemalige Kandidaten des Dschungelcamps zu Wort und lassen ihre Erlebnisse noch einmal Revue passieren. Am Samstag war Dolly Buster, die 2004 nach Australien reiste, im Studio zu Gast und zeigte sich komplett verändert.

So hat sich Dolly Buster im Vergleich zu früher verändert

Das Gesicht verdächtig glatt, die Lippen extrem voluminös und eine Haarpracht, die an eine Löwenmähne erinnert: An Dolly Buster scheint der altersbedingte Verschleiß des Körpers vorübergegangen zu sein. So sieht die ehemalige Porno-Darstellerin heute aus:

In der Dschungelshow traf Dolly Buster wieder auf Désirée Nick. © TVNOW / Stefan Gregorowius

Ein Zuschauer zeigt sich erschrocken von dem Look von Dolly Buster und vergleicht sie auf Twitter mit der österreichischen Society-Lady Janina Schiller.

Ist Dolly Buster noch wütend auf Désirée Nick?

In der Dschungelshow hat Dolly Buster auch ihre einstige Widersacherin Désirée Nick getroffen. Die Kabarettistin war 2004 sehr hart mit ihr umgesprungen und hatte sie aufgrund ihres Äußeren mehrmals böse veräppelt.

Dolly scheint ihren Groll gegen "la Nick" nach wie vor nicht überwunden zu haben, denn in der Show reagierte sie fast gar nicht auf Kommentare ihrer ehemaligen Dschungel-Feindin.