Wie Papa Arnold Schwarzenegger: Jüngster Sohn tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters

Nach einer erfolgreichen Platzierung bei einem Wettbewerb blickt Schwarzenegger-Spross Joseph Baena voller Stolz auf sein erstes Jahr als Wettkampf-Bodybuilder zurück.

Arnold Schwarzenegger und Sohn Joseph Baena bei einer Premiere in Los Angeles im Juni 2025. Jetzt konnte Baena in einem Bodybuilding-Wettbewerb einen fünften Platz erreichen. (Archivfoto)

Arnold Schwarzenegger (79) hat als Bodybuilder Sportgeschichte geschrieben. Nun eifert ihm sein jüngster Sohn Joseph Baena (29) nach. Bei seinem dritten Bodybuilding-Wettkampf hat der Nachwuchssportler einen beachtlichen Erfolg gefeiert: Er schaffte es unter die besten fünf Teilnehmer seiner Kategorie. Baena blickte im Anschluss voller Stolz auf seine Leistung und sein erstes Wettkampfjahr zurück - und teilte .

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Beim INBA PNBA Pro/Am World Cup in Kalifornien stellte er sein Können unter Beweis. Bei seinem ersten Wettkampf als Profi erreichte er in der Kategorie "Classic Physique Open" den fünften Platz.

In dieser Klasse kommt es nicht allein auf möglichst große Muskeln an. Entscheidend sind unter anderem auch harmonische Körperproportionen. Der Wettbewerb gehört zum sogenannten Natural Bodybuilding, bei dem leistungssteigernde Substanzen wie Anabolika verboten sind.

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Joseph Baena ist "extrem stolz" auf seine Leistung

zeigte sich der Sohn des Hollywoodstars begeistert. Er sei "extrem stolz" auf sich und seine Platzierung bei dem Wettkampf. Sein Ziel sei es gewesen, unter die besten fünf zu kommen. Das habe er nun erreicht. Verglichen mit seinem vorherigen Wettkampf im April habe er außerdem deutliche Fortschritte erzielen können.

Besonders stolz sei Baena auf die harte Arbeit, die hinter seinem Erfolg stecke. Schließlich habe er ohne eigenen Trainer trainiert. Dennoch betonte er, dass er auf Unterstützung zählen könne. Sein Vater sage schließlich immer, dass niemand seine Erfolge ganz allein erreiche. Auch seiner Familie, seiner Freundin und seinen Fans dankte er.

Arnold Schwarzenegger ist sein größtes Vorbild

Seine Begeisterung für den Kraftsport verdankt Baena nicht zuletzt seinem berühmten Vater. Im April erzählte er , dass Schwarzenegger ihm einst eine Bodybuilding-Enzyklopädie geschenkt habe. Dadurch sei seine Leidenschaft für das Gewichtheben und die Beschäftigung mit dem eigenen Körper gewachsen.

Inzwischen trainieren Vater und Sohn auch gemeinsam. Über den siebenfachen Mr.-Olympia-Sieger sagte Baena damals: "Er ist der beste Trainingspartner."