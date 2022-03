Wie man Steigbügel-Leggings jetzt trägt

Nach einem langen Winter, in dem viele von zu Hause aus gearbeitet haben, können wir uns jetzt nur schwer von unseren geliebten Leggings trennen. Müssen wir auch gar nicht: Die Steigbügel-Variante ist auch bürotauglich.

Stars wie Rihanna (33) haben die perfekte Lösung für eine Kombination aus bequem und bürotauglich: Steigbügel-Leggings. Im Gegensatz zu den 80er-Jahren, als die Bügel ausschließlich in den Schuhen getragen wurden, trägt man die Riemen heute auch außen.

Warum sind Steigbügel-Leggings in Mode?

Die kultige 80er-Jahre-Silhouette feiert ihr Comeback. Genau wie bei Korsett-Oberteilen, Bucket Hats und Oversized Blazern war es nur eine Frage der Zeit, bis Steigbügel-Leggings zurückkommen. Sie sind bequem, schick und erstaunlich vielseitig. Steigbügel-Leggings haben den gleichen Reiz wie normale Leggings, sind aber dank des winzigen Stoffstreifens viel raffinierter. Seit der Pandemie haben Leggings und Loungewear ihren festen Bestandteil in unserer Garderobe. Es ist also keine Überraschung, dass Steigbügel-Leggings wieder in Mode sind.

Sie bestehen in der Regel aus dehnbarem oder atmungsaktivem Material wie Baumwolle und sind daher sehr bequem und schmeichelhaft. Sie können aber auch aus anderen Materialien wie Wolle oder Kord hergestellt werden. Der Hauptvorteil dieser Modelle besteht darin, dass sie die Hose an Ort und Stelle halten und verhindern, dass sie beim Gehen hochrutscht. Steigbügel-Leggings sind ein modisches Kleidungsstück, das perfekt zu einer Vielzahl von Outfits passt.

So trägt man Steigbügel-Leggings jetzt

Die schönste Kombination von Steifbügel-Leggings? Mit Slingback-Pumps, die die Aufmerksamkeit auf das besondere Detail der Hose lenken. Das zeigen auch die Promis. Für ihr neuestes Umstandsoutfit trug Rihanna ein Paar hochtaillierte Steigbügel-Leggings, die sie mit einem Oberteil, das ihren Babybauch zeigte, und Stilettos mit Pfennigabsätzen stylte.

Im Zweifelsfall einfach immer zu Schwarz greifen. Mit dunklen Steigbügel-Leggings kann man nichts falsch machen. Wenn man etwas mehr auffallen will, kombiniert man einfach bunte Heels dazu. Die Hosen sehen aber auch mit flachen Schuhen toll aus. Steigbügel-Leggings erhalten durch ein Paar Loafers einen adretten Twist, während Sneakers sie eher sportlich wirken lassen. Accessoires haben einen großen Einfluss auf den Stil des Outfits. Eine Uhr, ein Oversized Blazer und eine Tasche helfen, einen Business-Look zu kreieren. Für ein casual Outfit stylt man einfach Sneaker, eine Sonnenbrille und eine Cap dazu.

Komfort. Vielseitigkeit. Stil. Steigbügel-Leggings haben alles, was wir wollen. Und mit Fans wie Rihanna sieht es so aus, als ob uns der Trend noch eine Weile begleiten wird.