Wie James Bond: Daniel Craig wird besondere Ehre zuteil

Der britische Schauspieler Daniel Craig darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Prinzessin Anne hat ihm einen Orden überreicht, den auch seine Kultfigur James Bond besitzt.

Besondere Ehre für Hollywood-Star Daniel Craig (54). Der ehemalige James-Bond-Darsteller wurde am Dienstag (18. Oktober) mit dem Orden "Saint Michael and Saint George" ausgezeichnet. Auch 007 wurde diese Ehre in den Romanen von Ian Fleming (1908-1964) zuteil.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Anspielung auf die James-Bond-Filme

Der 54-jährige Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seinen herausragenden Beitrag in den Bereichen Film und Theater von Prinzessin Anne (72) auf Schloss Windsor. der königlichen Familie wurde ein Foto von Craig veröffentlicht, auf dem er die Ehrung entgegen nimmt. Die Royals ließen es sich nicht nehmen, im Kommentar auf die Bond-Filme anzuspielen. "Wir haben Sie erwartet ..." heißt es dort - ein bekannter Satz aus den Agenten-Streifen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Daniel Craig spielte James Bond ab 2006, bevor er 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" die Rolle an den Nagel hing. Vor der Veröffentlichung seines letzten Bond-Films wurde der britische Darsteller von der Royal Navy zum Ehrenkommandanten ernannt - ein weiterer Rang, den auch die Figur 007 innehat.

Ebenfalls geehrt wurde am Dienstag der Filmregisseur und Produzent Paul Greengrass (67), der bei mehreren Hollywood-Blockbustern Regie geführt hat - darunter drei Filme der "Bourne"-Reihe.